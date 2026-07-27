Winterhude im Wandel: Vom 4.300-Euro-Wohnungsmarkt zum Premiumstandort

Ein Stadtteilreport von Klinke Immobilien zeigt, warum Winterhude heute zu den begehrtesten Wohnstandorten Hamburgs zählt und welche Entwicklungen Projektentwickler, Eigentümer und Kaufinteressenten kennen sollten.

Wer heute eine Eigentumswohnung in Hamburg-Winterhude kaufen möchte, muss für einen Neubau häufig Kaufpreise von deutlich über 10.000 Euro pro Quadratmeter einplanen. Noch vor gut zehn Jahren lag das Preisniveau in einem der größten Neubauprojekte des Stadtteils bei durchschnittlich rund 4.300 Euro pro Quadratmeter. Diese Entwicklung steht exemplarisch für den Wandel Winterhudes: vom beliebten innerstädtischen Wohnquartier hin zu einem Premiumstandort mit hoher Nachfrage, knappen Flächen und zunehmend anspruchsvollen Wohnkonzepten.

Mit dem ersten Stadtteilreport Winterhude analysiert Klinke Immobilien diese Entwicklung anhand eigener Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Im Mittelpunkt stehen nicht einzelne Referenzprojekte, sondern die Frage, welche Veränderungen den Wohnungsmarkt geprägt haben und welche Schlüsse sich daraus für zukünftige Projektentwicklungen ziehen lassen.

Warum Winterhude heute zu den begehrtesten Wohnlagen Hamburgs zählt

Winterhude verbindet Qualitäten, die in dieser Kombination nur wenige Hamburger Stadtteile bieten. Die Nähe zur Außenalster und zum Stadtpark, ein vielfältiges gastronomisches Angebot, kurze Wege in die Innenstadt sowie eine gewachsene Infrastruktur machen den Stadtteil seit Jahren zu einer der gefragtesten Wohnlagen der Hansestadt.

Gleichzeitig ist Winterhude kein einheitlicher Markt. Zwischen Jarrestadt, Mühlenkamp, Pergolenviertel und den Bereichen rund um den Stadtpark unterscheiden sich Preisniveaus, Zielgruppen und Wohnkonzepte teilweise innerhalb weniger Straßenzüge. Während die Jarrestadt durch ihre historische Backsteinarchitektur geprägt wird, steht das Pergolenviertel für moderne Quartiersentwicklung mit energieeffizienten Gebäuden und gemischten Nutzungen. Diese unterschiedlichen Teilmärkte stellen Projektentwickler heute vor deutlich komplexere Anforderungen als noch vor 15 oder 20 Jahren.

Fünf Neubauprojekte als Spiegel der Marktentwicklung

Jedes dieser Projekte steht für eine neue Entwicklungsstufe des Winterhuder Wohnungsmarktes und zeigt, wie sich die Anforderungen an Planung, Produktentwicklung und Vermarktung innerhalb weniger Jahre verändert haben.

2008 | Quartier 72 – Als Neubau noch ein klassisches Eigentumsprodukt war

Mit Quartier 72 begann 2008 die Geschichte des Neubauvertriebs bei Klinke Immobilien. Fast zwei Jahrzehnte später befindet sich der Unternehmenssitz in derselben Straße. Damit schließt sich ein besonderer Kreis zu einem Stadtteil, dessen Entwicklung das Unternehmen seit seinen Anfängen begleitet. Thomas Klinke vermarktete das Projekt mit 54 Eigentumswohnungen im Einzelvertrieb. Zwei-Zimmer-Wohnungen wurden damals ab rund 162.000 Euro angeboten. Neubau war zu dieser Zeit vor allem ein klassisches Eigentumswohnungsprodukt, und das Preisniveau lag noch deutlich unter dem heutigen Marktniveau.

2013 | Winterhude22303 – Als steigende Nachfrage die Preise veränderte

Mit Winterhude22303 entstand 2013 in der Geibelstraße ein Wohnensemble mit 121 Eigentumswohnungen und 20 Stadthäusern. Klinke Immobilien verantwortete den exklusiven Vertrieb. Die durchschnittlichen Kaufpreise lagen bei rund 4.300 Euro pro Quadratmeter, die durchschnittliche Kaltmiete bei etwa 13,50 Euro pro Quadratmeter. Die Nachfrage nach hochwertigem Neubau nahm deutlich zu. Gleichzeitig wurde sichtbar, dass sich Preisentwicklung und Vermarktung immer stärker an den jeweiligen Mikrolagen orientieren.

2018 | PERIGON – Als Quartiersentwicklung zum Leitbild wurde

Mit dem Globalverkauf des Quartiers PERIGON im Jahr 2018 zeigte sich beispielhaft, wie sich die Anforderungen an Neubauprojekte verändert haben. Klinke Immobilien begleitete den Globalverkauf des Quartiers. Dieses Quartier kombiniert studentisches Wohnen, frei finanzierte Mietwohnungen, Nahversorgung, Kindertagesstätte und Praxisflächen in einem gemischt genutzten Quartier. Statt einzelner Wohngebäude rücken heute zunehmend ganzheitliche Quartierskonzepte in den Mittelpunkt. Nutzungsmischung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit gewinnen erheblich an Bedeutung.

2020 | MY ONE – Als Nachhaltigkeit und Energieeffizienz den Markt prägten

Mit MY ONE folgte 2020 ein Wohnprojekt mit 113 Eigentumswohnungen im Pergolenviertel. Klinke Immobilien war im Co-Vertrieb tätig. Die durchschnittlichen Verkaufspreise lagen bereits bei rund 7.300 Euro pro Quadratmeter. Energieeffizienz, Architektur und Quartiersqualität wurden zu zentralen Kaufargumenten. Gleichzeitig entwickelte sich Winterhude endgültig zu einem Premiumstandort für Neubauwohnungen.

2022 | MK7 – Als hochwertige Mietwohnungen neue Maßstäbe setzten

Mit MK7 am Mühlenkamp entstand 2022 ein Wohn- und Geschäftshaus mit 13 Mietwohnungen. Die durchschnittliche Kaltmiete lag bei rund 26 Euro pro Quadratmeter. Nicht nur Kaufpreise, sondern auch das Mietniveau hochwertiger Neubauten haben sich innerhalb weniger Jahre deutlich verändert.

Welche Erkenntnisse Projektentwickler daraus ziehen können

Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte zeigt nicht nur, wie sich Kauf- und Mietpreise verändert haben. Sie macht vor allem deutlich, dass Neubauprojekte heute deutlich komplexeren Anforderungen gerecht werden müssen als noch vor 15 oder 20 Jahren. Während früher häufig Lage und Preis über den Vermarktungserfolg entschieden, rücken heute Faktoren wie Grundrissqualität, Energieeffizienz, Nutzungsmischung, Ausstattung und eine präzise Ausrichtung auf unterschiedliche Zielgruppen in den Mittelpunkt.

Damit hat sich auch die Rolle des Vertriebs grundlegend verändert. Erfolgreiche Vermarktung beginnt heute nicht erst mit dem Verkaufsstart, sondern bereits während seiner Entwicklung.

„Winterhude zeigt beispielhaft, wie sich die Anforderungen an Neubauprojekte in den vergangenen Jahren verändert haben. Heute entscheidet nicht mehr allein die Lage über den Vermarktungserfolg, sondern vor allem die Qualität der Projektentwicklung und das Verständnis für die jeweilige Mikrolage. Genau diese vertriebliche Perspektive bringen wir seit vielen Jahren in unsere Projekte ein.“ sagt Johannes von Petersdorff-Campen, Geschäftsführer der Klinke Immobilien GmbH.

Ausblick: Was die Entwicklung für Winterhude bedeutet

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass sich Winterhude auch künftig weiter differenzieren wird. Erfolgreiche Projekte werden weniger durch ihre Größe als durch ihre Qualität, ihre Positionierung und ihre Passgenauigkeit für die jeweilige Mikrolage überzeugen. Gleichzeitig werden begrenzte Flächen, steigende Baukosten und differenziertere Zielgruppen die Anforderungen an neue Projekte weiter erhöhen. Standardisierte Vermarktungskonzepte werden künftig immer seltener zum Erfolg führen. Stattdessen gewinnen fundierte Marktkenntnis, eine präzise Analyse der Mikrolagen und eine frühzeitige vertriebliche Begleitung bereits in der Projektentwicklung weiter an Bedeutung.

Mit dem Stadtteilreport Winterhude startet das Unternehmen eine neue Reihe, in der künftig weitere Wohnstandorte in Hamburg und Norddeutschland analysiert werden.

Weitere Informationen und Referenzprojekte unter: https://www.klinke-immo.de/referenzen

Klinke Immobilien GmbH ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg, welches Projektentwickler seit 20 Jahren bereits in frühen Projektphasen – von Marktanalyse und Produktpositionierung über Grundrissoptimierung und Preisstrategie bis zum erfolgreichen Vertrieb begleitet.

Kontakt

Klinke Immobilien GmbH

Johannes von Petersdorff-Campen

Jarrestraße 42

22303 Hamburg

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