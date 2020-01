Winterschlussverkauf bei der Motorrad-Ecke

In den letzten Tagen hat uns der Winter viel Kälte beschert – damit nicht genug! Ab dem 31. Januar gibt es den „WINTER SALE“ bei der Motorrad-Ecke.

Schnäppchenjäger aufgepasst: 30, 50 bis zu 70%, wer in diesen Tagen zum Einkaufen in die Motorrad-Ecke geht. Zu den günstigen Preisen gibt es außerdem die „Best Friend“ Aktion – jeder Kunde bekommt einen 20% Rabattcoupon für eine Person seiner Wahl.

Unschlagbare Preise gibt es natürlich nicht nur in unseren 12 Filialen, auch im Onlineshop www.motorradbekleidung.de findet man eine große, reduzierte Produktpalette.

Als der Marken-Fachhändler legen die Bekleidungsspezialisten größten Wert auf Qualität und den Service. Das gewohnt breite Sortiment umfasst im Bekleidungsbereich namhafte Hersteller wie Held, Stadler, FOX, Revit, John Doe, Büse, Alpinestars, Daytona und Dainese, Marken-Helme von Schuberth, Shoei, LS2, AGV, Shark, HJC Nolan und X-Lite.

Egal ob Sportler, Tourer, MX oder Scramblerfahrer – zum WSV geht“s ab zur Schnäppchen-Ecke.

Bis zum 7. März 2020 gibt es die Markenware zu Hammerpreisen!!!

Die MOTORRAD-ECKE bietet in den Bereichen Bekleidung und Helme sowohl ein breites wie auch tiefes Sortiment an. Vom günstigen Einstiegssortiment bis zum Premium-Segment wird die ganze Bandbreite abgedeckt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den führenden Markenlabels. Kompetente Fachberatung und ein umfassendes Service-Angebot sind maßgebliche Differenzierungsmerkmale zum Mitbewerb.

Die MOTORRAD-ECKE bietet in den Bereichen Bekleidung und Helme sowohl ein breites wie auch tiefes Sortiment an. Vom günstigen Einstiegssortiment bis zum Premium-Segment wird die ganze Bandbreite abgedeckt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den führenden Markenlabels. Kompetente Fachberatung und ein umfassendes Service-Angebot sind maßgebliche Differenzierungsmerkmale zum Mitbewerb.

Kontakt

Motorrad-Ecke Fa. TAM TAK GmbH & Co.KG

Sandra Dölker

Steinkirchring 45

78056 Villingen-Schwenningen

07720997585

s.doelker@mot-ecke.de

http://motorradbekleidung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.