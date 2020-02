WinterSCHUHverkauf bei schuhplus: Übergrößen-Händler gibt 50% Rabatt

Große Damenschuhe und große Herrenschuhe beim SchuhXL-Profi zum Tiefstpreis

Der auf Schuhe in Übergrößen spezialisierte Schuhfachhändler schuhplus aus dem niedersächsischen Dörverden hat heute seinen Turbo-Sparkurs eingelegt: Auf alle Damenschuhe in Übergrößen (42-46) der Kategorie SALE Damen sowie auf alle großen Herrenschuhe (46-54) in der Kategorie SALE Herren gibt es satte 50% Rabatt bei Eingabe des Gutschein-Codes „50-WSV-2020“ im Warenkorb.

Mit dem WinterSCHUHverkauf beendet schuhplus die kalte Schuh-Jahreszeit mit einem XXL-Feuerwerk. Geschäftsführer Kay Zimmer freut sich auf die Schnäppchen-Jagd. „Wir haben im vergangenen Jahr 2019 ein richtig tolles Geschäftsjahr gehabt – und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum Ende der Saison dies auf diesem Wege an unsere Kunden weitergeben können“, so der 45-Jährige, der das Unternehmen 2002 gründete. Das Angebot gilt ausschließlich für den Webshop, doch stationäre Kunden der schuhplus-Filialen können vom Preisvorteil ebenfalls profitieren. „In unseren Filialen haben wir keine WSV-Ware stehen: Dafür würde der Platz schlichtweg nicht ausreichen, da die Stores mittlerweile auf Frühling und Sommer ausgerichtet sind. Die Kunden unserer Übergrößen-Schuhfachgeschäfte in Dörverden, Kaltenkirchen und Saterland können sich im Webshop jedoch ein WSV-Paket zusammenstellen und direkt in die Filiale zum unverbindlichen Anprobieren schicken lassen.“ Der WSV 2020 für Damenschuhe von Größe 42 bis 46 sowie Herrenschuhe von Größen 46 bis 54 bei schuhplus geht bis zum kommenden Sonntag, 01. März. Die Abholung der Ware in den Filialen muss bis zum darauffolgenden Samstag (07. März) erfolgen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

