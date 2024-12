Wintersport: allcop unterstützt Skiclub Weiler

Weiler-Simmerberg im Allgäu, 03.12.2025

allcop bestärkt weiter sein regionales Engagement auch im Wintersport und unterstützt den Skiclub Weiler finanziell bei der Anschaffung neuer Skijacken. Die Skijacken, mit Firmenlogo von allcop auf der Vorderseite, werden zukünftig von den Mitgliedern des Vereins stolz getragen.

Mit diesem Sponsoring setzt allcop seine langjährige Tradition der Förderung regionaler Sportvereine fort und bekräftigt seine Verbundenheit mit der heimischen Jugend und dem Skisport. Viele unserer Mitarbeitenden leben in der Region und einige haben zudem persönliche Verbindungen zum Skiclub Weiler und dem Skisport.

Die Jugendlichen des Skiclubs trainieren bei guten Schneeverhältnissen auf Leistungsniveau in den umliegenden Skigebieten wie Hündle, Thalkirchdorf, Steibis und Riefensberg – dabei geht es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern ebenso um Gemeinschaft, Spaß und das Vereinsleben, das sie zusammen erleben. Die Trainingseinheiten in der Umgebung bereiten die Sportlerinnen und Sportler optimal auf regionale Wettkämpfe wie den Kreiscup und die Westallgäuer Meisterschaft vor.

„Es ist uns ein Anliegen, den Skiclub Weiler in seinem Engagement für junge Athletinnen und Athleten zu unterstützen und so zur Förderung des regionalen Wintersports beizutragen. Wir wünschen dem Verein eine schneereiche und erfolgreiche Saison.“ – Andreas Schätzle, CCO

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Bildquelle: Sportvereinigung Weiler im Allgäu e. V.