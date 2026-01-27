Wintersport auf dem Shymbulak: Nonstop mit Air Astana ins größte Skigebiet Zentralasiens

Moderne Pisten und ideale Schneebedingungen – Kostenfreie Mitnahme der Sportausrüstung bis 31. März 2026

Kasachstan entwickelt sich zunehmend zu einem Geheimtipp für Wintersportler. Südlich der Wirtschaftsmetropole Almaty liegt auf einer Höhe zwischen 2.260 und 3.160 Metern über dem Meeresspiegel das Shymbulak-Skigebiet im Transili-Alatau-Gebirge. Die rund 20 Kilometer befahrbare Pisten verfügen über abwechslungsreiche Abfahrten für Einsteiger, Fortgeschrittene sowie Profis und sind durch moderne Liftanlagen optimal erschlossen. Bei Besuchern ist die Location besonders wegen ihres milden Klimas und der vielen Sonnentage beliebt. Zugleich sorgen die trockene Luft und die hohe Lage für ideale Schneebedingungen, weshalb die Skisaison traditionell von November bis April währt. Mit einem Preis von umgerechnet rund zehn Euro für ein Tagesticket von 9 bis 17 Uhr inklusive unbegrenzter Nutzung der Sessellifte präsentiert sich der Shymbulak zudem als äußerst preisgünstiges Skigebiet im internationalen Vergleich.

Dank Air Astana, der führenden Fluggesellschaft Kasachstans, ist das attraktive Winterziel komfortabel erreichbar und bietet ideale Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder, die neue Destinationen abseits der klassischen Alpenregionen entdecken möchten. Air Astana verbindet dreimal pro Woche nonstop Frankfurt mit der Millionenstadt Almaty. Ab dieser Wintersaison wurden die Flugzeiten nochmals optimiert, so dass Passagiere mit Zubringerflügen nach Frankfurt von deutlich verbesserten Anschlussmöglichkeiten profitieren. Ein weiterer Pluspunkt für Wintersportler ist bis zum 31. März 2026 die kostenfreie Mitnahme der eigenen Sportausrüstung, zum Beispiel Skier, Stöcke und Stiefel, mit einem Gesamtgewicht von bis zu 23 Kilogramm.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

Bildquelle: courtesy of Air Astana