Winterzauber im Südtiroler Seehof Nature Retreat

Brixen/München, 16. Dezember 2024 – Das Seehof Nature Retreat nahe Brixen liegt direkt an einem privaten Natursee und bietet in den Wintermonaten einen willkommenen Mix aus Wellness, Genuss und Aktivitäten, alles stets im Einklang mit der Natur und mit dem Blick für jedes Detail.

Nicht nur im Sommer ist das Seehof Nature Retreat ein begehrtes Reiseziel, auch im Winter erleben Gäste hier einen abwechslungsreichen Urlaub, bei dem Entspannung und Erholung im Vordergrund stehen. In den naheliegenden Skigebieten Plose oder Meransen-Gitschberg kommen Ski-Fans auf ihre Kosten, während eine rund 40-minütige Autofahrt zur Seiser Alm führt. Hier kann man neben Ski fahren zusätzlich Winterwandern oder Langlaufen. In Brixen, nur wenige Kilometer vom Seehof Nature Retreat entfernt, werden geführte Schneeschuhwanderungen angeboten, geeignet für sowohl aktive Einsteiger als auch Ruhesuchende. Abseits des Wintertrubels wandern Gäste über idyllische Waldwege und schneebedeckte Almwiesen durch unberührte Winterlandschaften, mit Blick auf die Gipfel der Geislerspitzen, die Teil des Dolomiten UNESCO Welterbes sind.

Doch auch direkt um das Hotel herum kann man den Zauber dieser Jahreszeit einfangen, beispielsweise beim Winterwandern auf dem angrenzenden Apfelhochplateau. Passend dazu können Gäste anschließend auf der Seeterrasse einen vom Hotel eigens kreierten Apfelglühmix genießen und den Blick und die Gedanken in die Ferne schweifen lassen. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis von kreativen Gerichten und Menüs des erfahrenen Küchenteams des Seehof Nature Retreat, die „herzhaft bodenständig“ und „italienisch leicht“ auf einzigartige Weise miteinander verbinden.

Nach ausgiebigen Ausflügen und Erkundungstouren lädt der La PrimaVera Spa des Hotels zum Abschalten, Energie tanken und Erholen ein. Natur und Entspannung treffen hier in perfekt harmonisierender Weise zusammen und schaffen einen Ort des vollkommenen Wohlbefindens. Langsam zur Ruhe kommen, Hitze spüren, sich schonend bewegen oder sich in die erfahrenen Hände der Beauty- und Massagespezialisten begeben, das ist Wellness à la Seehof. Körper, Geist und Haut werden mit Massagen, Treatments, Wohlfühl- und Beautyanwendungen sanft aktiviert und wirken so dem Winterblues entgegen. Gäste können außerdem im beheizten Infinitypool ihre Bahnen ziehen, der von innen nach außen führt und somit auf wohltuende Weise Wärme und Kälte miteinander verbindet. Neben einer Bio-Sauna und einem römischen Dampfbad steht auch eine finnische Panorama-Sauna zur Verfügung, direkt am privaten Natursee gelegen, der nach einem Saunagang für Erfrischung sorgt.

Das Seehof Nature Retreat ist ein Ort, an dem Gäste in einen Wintergenuss der individuellen Art kommen: Ob Kraft tanken im hoteleigenen Spa mit Panoramablick auf den privaten Natursee oder Schneeschuhwandern und Skifahren in der Südtiroler Berglandschaft, für jede Vorliebe ist etwas dabei.

Über das Seehof Nature Retreat

Der Seehof Nature Retreat in Südtirol ist ein Ferienresort im 4-Sterne S Segment. Mediterranes Urlaubsflair mitten in den Alpen – im Herzen des Eisacktals und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt – macht diesen Kraftort zu einer ganz außergewöhnlichen Destination, die seit vielen Jahren ein internationales Publikum begeistert. Das stilvolle Hotel verspricht seinen Gästen zwischen alpiner Bodenständigkeit und mediterrane Leichtigkeit ganz persönliche Momente in absoluter Ruhe. Das gerade neu erweiterte Seehof Nature Retreat begeistert seine Gäste zu allen vier Jahreszeiten mit seiner einzigartigen Lage an einem Privatsee.

Weitere Informationen unter: https://www.seehof.it/emotions

