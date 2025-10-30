WIR ERZÄHLEN VON UNS

40 beste Ukrainische Autoren und 40 beste Ukrainische Bücher zur Übersetzung

in andere Sprachen empfohlen.

Das Projekt „Theme of Borderline Challenges in European Literature“ unterstützt die Initiative “ Telling About Ourselves„, die darauf abzielt, ukrainische literarische Werke in europäischen Ländern zu vermitteln: klassische und moderne Werke, die sich auf das Hauptthema des Projekts beziehen und gleichzeitig interessierte europäische Leser über aktuelle und vergangene dramatische Ereignisse informieren und so einen Dialog entwickeln, der über Grenzen hinweg fortgesetzt wird. Somit wird das Projekt nicht nur dazu beitragen, die Lücken im ukrainischen Buchmarkt zu schließen, sondern auch die ukrainische Literatur auf den europäischen Märkten zu fördern.

Ein Katalog entstand im Rahmen des Projekts „Thema der Herausforderungen an Grenzen in der europäischen Literatur“, das vom Astrolabe Verlag (Lemberg, Ukraine) und dem Schenk Verlag (Passau, Deutschland) mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt wird.

Der Katalog stellt 40 ukrainische Autoren und ihre Werke vor. Sehen Sie sich ihn an und lassen Sie sich inspirieren.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

