Wir sind die Neuen von tiSsi

Das sind die Neuheuten von tiSsi Kindermöbel

Jährlich, zur Fachmesse Kind & Jugend in Köln, stellen namenhafte Hersteller ihre Artikel sowie Neuheiten aus. So auch eigentlich die Firma DawOst mit ihrer bekannten Kindermöbel-Marke tiSsi.

Doch die weltweite Pandemie macht den Unternehmen sprichwörtlich einen Strich durch die Rechnung.

Firmeninhaber Matthias Oster berichtet dennoch mit stolz: “Auch wenn wir unseren Kunden die Neuheiten in diesem Jahr nicht persönlich vorstellen können, sind wir nicht weniger erfreut darüber zu berichten was unser gesamtes Team neues auf die Beine gestellt hat.”

Mit gleich drei Newcomern sorgt die Marke tiSsi-Kindermöbel in diesem Jahr für großes Aufsehen:

– “Felix” – Der Lernturm

– Das Maxi Boxspring-Beistellbett

– “Jonas” & “Paul” – Unsere Schülerschreibtische in zwei Modellen

“Felix” – Der mitwachsende Lernturm für Kinder mit dem Plus an Kippsicherheit!

Der tiSsi® Lernturm kann mit nur wenigen Handgriffen optimal an die Größe des Kindes angepasst werden.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 40kg ein langer Begleiter bis in die Jugend.

Merkmale, Funktionen und Vorteile

Der Entdeckerturm von tiSsi® hebt Ihr Kind auf die optimale Position an.

Lernturm tiSsi® wurde so konzipiert, dass der Turm das Kind näher an die Küche oder den Tisch bringt und so schon früh soziale Interaktionen mitbekommt und von den Erwachsenen lernen kann.

Wenn das Kind beim Kochen hilft, kann es eine bessere Bindung aufbauen sowie bessere sprachliche und soziale Fähigkeiten entwickeln.

Der Lernturm tiSsi® übertrifft durch seinen langen Entwicklungsprozess alle internationalen Sicherheitsstandards.

Als praktisches Hilfsmittel im Alltag mit Kind bietet der Lernturm besonders sicheren Stand und Kindern im Alter von 1-4 Jahren angemessene Bewegungsfreiheit.

PRAKTISCH: Mit dem Lernturm von tiSsi® übt sich alles gleich viel leichter: Ob Kuchen backen, Suppe kochen oder Hände waschen und Zähne putzen. Das Kind ist jetzt immer in Augenhöhe mit dabei.

PASST IMMER: Ob Küchenarbeitsplatte, Esstisch oder Waschbecken: Durch die 3-Stufen Höhenverstellung passt der Turm überall.

Das Beistellbett Maxi Boxspring ist wie der Name schon sagt, für Boxspringbetten geeignet.

“Maxi” steht hierbei für eine etwas größere Liegefläche von 90X50 cm, um es noch länger nutzen zu können.

Zudem unterstützen die vier angebrachten und feststellbaren Parkett-Rollen eine optimale Position.

Neugeborene spüren die Geborgenheit ihrer Eltern und haben dadurch einen wesentlich besseren Schlaf als alleine in ihrem Zimmer.

Durch das Anstellbett tiSsi® haben Eltern ihren Nachwuchs auch in der Nacht immer bei sich, was auch ihnen einen merkbar besseren Schlaf beschert. Der perfekte Begleiter von Anfang an!

Durch das mitgelieferter Verschlussgitter, kann das tiSsi®-Anstellbett mit nur zwei Handgriffen zum Stubenwagen oder vollwertigen Kinderbett umfunktioniert werden. Ein langer Begleiter!

Auch für die größeren Kinder erweitert tiSsi das Sortiment:

Die Schülerschreibtische “Paul” & “Jonas” können perfekt ans Kind angepasst werden und sind somit für ein optimales und ergonomisches Arbeiten ausgelegt.

Tipp: in Kombination mit unserem Tissi-Hochstuhl ein perfektes Ergonomie-Duett!

Artikelmerkmale beider Tische:

-Massives Metallgestell

-Tischplatte mit Neigungsverstellung

(Jonas eine Platte / Paul eine geteilte Platte mit einer feststehenden Seite)

-Tischplatte Jonas 68X108 cm

-Tischplatte Paul 68X69cm + 68X39cm (festes Element)

-Mehrfache Höhenverstellung

-Ergonomische Konstruktion

-Vollmassive, hochwertige Holzfüße aus europäischer Eiche

-Alter: ab 4 bis 14 Jahren

Optional erhältlich sind noch ein passender Schubkasten und Schubkasteneinsatz, für mehr Ordnung am

Arbeitsplatz.

Die stabilen Kinderschreibtische Jonas & Paul aus der Youngster-Kollektion von tiSsi, sind die optimale Grundlage für viele Schuljahre. Sie wachsen mit und begleiten die Kinder über mehrere Jahre beim Lernen. Sie ermöglichen ein flexibles und ermüdungsfreies Arbeiten.

Mit Spaß lernt es sich nicht nur leichter, Matheaufgaben und Aufsätze gehen einem mit diesen Kinderschreibtischen gleich viel einfacher von der Hand. Diese mitwachsenden Schreibtische sind der perfekte Einstieg für den Wandel vom Kinder- zum Jugendzimmer. Die Arbeitsplatte ist nicht nur mitwachsend, sondern auch individuell neigbar.

Bei der Herstellung aller Artikel stehen Sicherheit und Qualität an oberster Stelle.

Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet!

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der tiSsi®-Artikel oberste Priorität, zum Wohle der Kinder und Familien!

