Wir steigen gemeinsam in ganz Deutschland aufs Dach!

VMP24 und Dirk Lange gemeinsam durch B2B – Konzept

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg“ nach

diesem Konzept startet „B2B“ mit den Solar-Experten Dirk Lange und der Firma VMP24 eine Kooperation.

Zukünftig werden Dirk Lange und VMP24, beides Mitglieder der CEHATROL Technology eG, zusammenarbeiten, um nachhaltige Energie deutschlandweit voranzubringen und gerechtes, grünes Wachstum zu fördern. Das Berliner Unternehmen VMP24 ist Experte im Photovoltaik-Bereich, verspricht GRÜNE Energie für Ihr Haus aus einer Hand, und eine Lieferzeit von nur 60 Tagen für Solaranlagen mit 25 Jahren Garantie auf sämtliche PV – Module.

Herr Dirk Lange hat seinen Namen als Solar – Experte in Berlin und Brandenburg verdient. Seine Kernkompetenzen verstehen sich besonders in Photovoltaikanlagen. Dabei fokussiert er immer auf eine persönliche Beratung und Betreuung vor Ort des Kunden, anstelle einer einseitigen Beratung vom Büro aus.

Um eine fachgerechte Umsetzung besonders in der PV-Strategie auf Deutschlands Dächern sicherzustellen und den PV-Hochlauf zu unterstützen, wurde eine Kooperation zwischen Dirk Lange und VMP24 beschlossen, so will man in den Bereichen „Kompetenz“, „Fachtechnik“ und „Weiterbildung“ künftig enger zusammenarbeiten.

Die Nutzung von Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist ein maßgeblicher Baustein für das Gelingen der Energiewende. Im Rahmen dieses Ganzen unterstützt die CEHATROL Technology eG gemeinsam mit Dirk Lange und VMP24 die Gemeinwohl – Ökonomie, bei dem es nicht vorrangig um Profit, sondern vor allem um Menschen und Umwelt geht.

Klimawandel und Energiearmut sind keine vagen Bedrohungen- sie sind bereits Realität. Um diese doppelte Herausforderung zu bewältigen, braucht es gemeinsames und schnelles Handeln. Die CEHATROL Technology eG mit ihren Partnerschaften Dirk Lange und VMP24 unterstreicht das Engagement, den Einsatz sauberer Energie in Deutschland zu beschleunigen. Dabei profitieren beide Kooperationspartner von technischem Fachwissen und dem Bestreben schnelle, innovative und skalierbare Lösungen zu erzielen. Die Arbeit stützt sich auf ein einfaches Prinzip: Saubere Energie bedeutet Entwicklung, da sie wirtschaftliche Potenziale freisetzt und auch Gesundheit, und zudem die allgemeine Lebensgrundlage verbessert

Es war die bekannte CEHATROL Technology eG, die die Kooperation beider Partner Lang & VMP24 vorschlug, getreu dem Motto „MIT DIR zum STARKEN WIR“.

CEHATROL Technology eG

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

