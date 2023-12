Wir stellen vor: Everhomely

Everhomely – Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für praktische Haushaltshelfer

Die TK Gruppe GmbH freut sich, die Markteinführung von Everhomely anzukündigen, unserer neuen Marke, die sich auf nützliche Haushaltsgegenstände spezialisiert hat. Everhomely bietet eine breite Palette an Produkten, die den Alltag erleichtern, darunter Wäschenetze, Rouladennadeln, Druckverschlussbeutel und Ceranfeldschaber.

Everhomely wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Haushalt effizienter und bequemer zu gestalten. Wir verstehen, dass kleine Dinge einen großen Unterschied machen können und bieten daher Produkte an, die sowohl funktional als auch langlebig sind. Unsere Wäschenetze sorgen für eine schonende Wäsche, während unsere Rouladennadeln das Kochen vereinfachen. Die Druckverschlussbeutel von Everhomely sind perfekt für die Aufbewahrung und der Ceranfeldschaber hilft dabei, Küchen sauber und gepflegt zu halten.

Die Produktpalette von Everhomely zeichnet sich durch ihre Qualität und Vielseitigkeit aus. Wir legen großen Wert auf die Auswahl hochwertiger Materialien und das Design unserer Produkte, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die besten Lösungen für ihren Haushalt erhalten.

Wir laden Händler und Haushaltsbegeisterte ein, die Welt von Everhomely zu entdecken. Unsere Produkte sind ideal für alle, die ihren Alltag mit praktischen und qualitativ hochwertigen Haushaltsartikeln bereichern möchten. Für weitere Informationen über Everhomely und unser Sortiment besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Everhomely entdecken!

Über die TK Gruppe GmbH Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Handelsunternehmen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen. Mit einem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit setzt die TK Gruppe GmbH Maßstäbe in der Branche.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.