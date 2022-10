Wir stellen vor: Nachhaltige Traum-Häuser und ihre Gastgeber

„Wer sind eigentlich die Gesichter hinter den Ferienunterkünften bei Traum-Ferienwohnungen?“ – Genau dieser Frage sind wir nachgegangen und möchten mit der „Traum-Häuser“-Kampagne Vermietern die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen und zu teilen, was ihr Ferienhaus besonders macht.

In der ersten Ausgabe stellen wir Ihnen vier besonders nachhaltige Ferienunterkünfte vor. Darüber hinaus gewähren uns die Gastgeber Einblicke in ihren Vermietungsalltag, verraten ihr Erfolgsrezept und geben Tipps, was Urlauber bei ihnen keinesfalls verpassen sollten.

„The forest“ – nachhaltig entspannen in der Lüneburger Heide

„Ein zweites Zuhause im Wald“ – so beschreibt Trine Pade selbst ihr Holzhaus in Höckel in der Nordheide. Gäste, ob Naturliebhaber oder gestresste Städter, erleben hier einen harmonischen Mix aus Moderne und Gemütlichkeit mit direktem Blick in den Wald.

Dank Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Wärmepumpe ist das Haus ist von der Energieversorgung autark, lediglich Leitungswasser wird extern bezogen. Auf den 135 m² mit 3 Schlafzimmern und einem großen Wohnbereich finden bis zu 6 Personen bequem Platz und können hier eine entspannte Auszeit verbringen.

Zum Interview mit Trine Pade

Familie Schmidtbauer und ihr „Altes Schifferhaus“ von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Eingebettet in einen großen Garten mit alten Obstbäumen steht das denkmalgeschützte, etwa 240 Jahre alte Fachwerkhaus. Vom DTV mit 5 Sternen ausgezeichnet, besticht das Alte Schifferhaus durch eine aufwendige und ökologische Sanierung. Zum Einsatz kamen ausschließlich nachhaltige, baubiologisch unbedenkliche und ökologische Baustoffe. Die Gefache wurden mit strohumwickelten Lehmstaken ausgefüllt, Wände und Decken mit Lehm verputzt. Dabei hat Henrik Schmidtbauer über 4.000 Lehm-Steine eigenhändig hergestellt.

Zum Interview mit Familie Schmidtbauer

„Wohnen mit Genuss“ bei Familie Wolff in Oberfranken

Der Name der Unterkunft ist Programm und wir spüren sofort die große Verbundenheit zu „ihrer“ Region Oberfranken. Ihre 2020 gebaute Ferienwohnung ist mit viel Bedacht eingerichtet und ausgestattet. Von Photovoltaik, E-Auto-Ladestation, Wärmepumpe, Regenwasseraufbereitung bis hin zum Klopapier wurden Lösungen und Produkte gewählt, die die Umwelt möglichst wenig belasten. Auf 81m² bietet die 5-Sterne klassifizierte Ferienwohnung alles, was es für einen perfekten (Entspannungs-)Urlaub braucht.

Zum Interview mit Familie Wolff

Nachhaltiger Urlaub auf der „Habitide“ an der Schlei

In Schleswig an der Schlei hat sich Katharina Khodami ihren ganz persönlichen Ostsee-Traum erfüllt, der eigentlich nie zur Vermietung vorgesehen war. Die „Habitide“ hat Katharina komplett selbst gebaut. Regenwasser wird als Brauchwasser verwendet, eine Solar- und eine Windanlage liefern Strom. Gäste genießen die Lichtspiele des Wassers in plastikfreiem Ambiente oder erkunden die Schlei-Region per Beiboot vom Wasser aus. Auf den 12 x 4 Metern bzw. 48m² finden bis zu 6 Personen Platz.

Zum Interview mit Katharina Khodami

Weitere Informationen stehen im Presseportal von Traum-Ferienwohnungen.de bereit.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

