Wir stellen vor: Travelfreund

Travelfreund – Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für komfortables und stilvolles Reisen

Die TK Gruppe GmbH freut sich, die Markteinführung von Travelfreund zu verkünden, unserer neuesten Marke, die sich dem Verkauf von Reisezubehör und Notwendigkeiten widmet. Travelfreund bietet eine breite Palette an Produkten, die das Reisen einfacher und angenehmer machen, darunter Kleidersäcke, Kofferbänder in verschiedenen Farben und Motiven, Wintermützen und vieles mehr.

Travelfreund wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Reisenden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ob Geschäftsreise oder Urlaub, unsere Produkte sind darauf ausgerichtet, Komfort und Funktionalität zu kombinieren. Unsere Kleidersäcke schützen Ihre Garderobe auf Reisen, während unsere farbenfrohen und individuellen Kofferbänder dabei helfen, Ihr Gepäck leichter zu identifizieren und sicher zu halten.

Qualität und Design stehen bei Travelfreund an erster Stelle. Wir wählen Materialien und Designs, die nicht nur praktisch und langlebig sind, sondern auch Stil und Persönlichkeit ausdrücken. Unsere Wintermützen und weiteren Accessoires sind darauf ausgelegt, Reisende in jeder Umgebung warm und komfortabel zu halten.

Wir laden Einzelhändler und Reisebegeisterte ein, die Welt von Travelfreund zu entdecken. Unsere Produkte sind ideal für alle, die nach praktischen, qualitativ hochwertigen und stilvollen Reiseaccessoires suchen. Für weitere Informationen über Travelfreund und unser Sortiment besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Travelfreund entdecken!

Über die TK Gruppe GmbH

Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Handelsunternehmen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen im Zusammenhang mit Schädlingen. Mit einem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit setzt die TK Gruppe GmbH Maßstäbe in der Branche

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.