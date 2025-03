„Wir vernetzen uns“: Neues Netzwerk für YouTube-Creator

Nachhaltiges YouTube-Wachstum: Stefan Kleen gründet ein Netzwerk, das Creatorn hilft, ohne Burnout erfolgreich zu sein.

Wiesbaden, 13.03.2025 – Stefan Kleen, der YouTube-Experte aus Aurich, nahm am 13. März 2025 an einer Veranstaltung in Wiesbaden teil, um sein neues Netzwerk „Wir-vernetzen-uns“ vorzustellen. Die Veranstaltung zog 250 Content-Creator an und bot eine Plattform für Austausch und Inspiration.

Kleen, Gründer des erfolgreichen YouTube-Kanals „verdrahtet“ mit über 70.000 Abonnenten, brachte seine langjährige Erfahrung im Bereich YouTube-Strategie und Monetarisierung in die Diskussionen ein. Er teilte sein Wissen über die Skalierung von YouTube-Kanälen und den Aufbau einer engagierten Community.

Die Vorstellung von „Wir-vernetzen-uns“ drehte sich unter anderem um die Hypothese, dass nachhaltiges YouTube-Wachstum ohne Burnout möglich ist. Das Netzwerk positioniert sich als Antwort auf die hohe Burnout-Rate unter Content-Creator, die laut Studien bei über 80% liegt.

Kleen, der auch als Trainer, Speaker, Berater für Unternehmen und Creator tätig ist, betonte die Bedeutung von strategischer Planung und Burnout-Prävention. Er teilte seine persönlichen Erfahrungen und gab praktische Tipps, wie Creator ihre Kanäle erfolgreich aufbauen können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. „Immer das Beste draus machen“, sagte Kleen und unterstrich die Notwendigkeit, Ressourcen effizient zu nutzen und auf die eigene Gesundheit zu achten.

Die Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich beeindruckt von Kleens Expertise und seinem Engagement für nachhaltiges YouTube-Wachstum. So gewann er auf der Veranstaltung den „Excellence Award“ für die innovative Idee der Plattform.

Weiterhin machten ihn auf der Veranstaltung seine Erfahrungen als technischer Trainer für Sony und als SAP-Consultant sowie sein Erfolg mit „verdrahtet“ zu einem gefragten Gesprächspartner. Mit seiner Plattform „Wir-vernetzen-uns“ plant Kleen, sein Wissen und seine Erfahrung mit der Community zu teilen um anderen zu helfen.

„Wir vernetzen uns“ ist ein Netzwerk für YouTube-Creator, das strategisches Wachstum, Monetarisierung und Community-Building fördert – ohne Burnout.

Die Plattform wurde von Stefan Kleen ins Leben gerufen, um Content-Creatorn eine nachhaltige Alternative zum klassischen YouTube-Hustle zu bieten. Durch Webinare, Austauschgruppen und praxisnahe Inhalte erhalten Creator die Werkzeuge, um ihre Reichweite zu vergrößern, ihre Marke zu stärken und langfristig erfolgreich zu sein.

Ziel: Erfolgreiche YouTube-Kanäle mit klarem Plan und gesundem Mindset aufzubauen.

Schwerpunkte:

-Strategische YouTube-Optimierung & Content-Planung

-Monetarisierung & Business-Aufbau für Creator

-Community-Support & Austausch mit Gleichgesinnten

-Burnout-Prävention und nachhaltige Arbeitsweise im Creator-Business

Kontakt

Stefan Kleen

Esenser Postweg 321

26607 Aurich

+49 176 32119783



https://www.wir-vernetzen-uns.net

