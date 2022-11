Wireless M-Bus Messgeräte von ZENNER sind jetzt offiziell OMS-zertifiziert

Mehrere Zähler von ZENNER haben im September die Zertifizierung nach dem Open Metering System (OMS) erhalten. Die erforderlichen Tests wurden bereits im Mai 2022 von DVGW Cert in Karlsruhe erfolgreich durchgeführt.

Mit dem Ultraschall-Hauswasserzähler IUWS erhielt kürzlich das erste Messgerät von ZENNER die Zertifizierung nach dem Open Metering System (OMS). Neben dem Ultraschall-Hauswasserzähler IUWS wurde auch der Ultraschall-Großwasserzähler IUW mit NFC-Schnittstelle und zugehörigem NDC (Nearfield Data Capture)-Funkmodul zertifiziert. Diese Zähler von ZENNER sind damit nun auch als OMS-zertifizierte Produkte auf der Website der OMS-Group e.V. gelistet.

Mit Wireless M-Bus-Funksystemen nach OMS lässt sich eine komfortable Fernauslesung von Verbrauchszählern in der Energiewirtschaft oder im Submetering per Walk-by oder Drive-by Verfahren realisieren. Terminabsprachen oder Wohnungsbegehungen sind dadurch nicht mehr erforderlich. Bei der Fernauslesung mit dem Wireless M-Bus Funksystem senden die Messgeräte in festgelegten Intervallen eigenständig ein Datenprotokoll. Die Funkprotokolle sind nach neuestem technischem Stand verschlüsselt.

Weiter Produkte in Zertifizierungsphase

Weitere Produkte von ZENNER befinden sich zurzeit bereits in der Zertifizierungsphase, so zum Beispiel die Baureihe von Thermischen Energiemessgeräten (Wärme- und Kältezähler) zelsius C5. Der smarte Kompaktzähler wird sowohl in der Fernwärme als auch im Bereich Submetering eingesetzt.

Innovative App für Wireless M-Bus Messgeräte

Im Mai 2022 hat ZENNER mit dem neuen ZENNER Device Manager Basic bereits eine mobile und interoperable Lösung für Wireless M-Bus-Funksysteme gemäß DIN EN 13757-4 auf den Markt gebracht.

Der Device Manager Basic deckt dabei die gesamte Prozesskette bei der Auslesung und Konfiguration von Wireless M-Bus-Messgeräten ab. Er unterstützt bei der Inbetriebnahme von Funkmodulen für Verbrauchszähler über die Organisation und Durchführung der Auslesung bis hin zur Bereitstellung der Zählerdaten für nachgelagerte Anwendungen.

Zukunftssicherer Kommunikationsstandard OMS

Die OMS-Group e.V. ist eine Interessengemeinschaft von Verbänden und Unternehmen, welche die Ziele der OMS-Group unterstützen. OMS ist ein zukunftssicherer Kommunikationsstandard, der auf europäischen Normen basiert und der von der Industrie mitgetragen wird. Mit der Open Metering System-Spezifikation hat die OMS-Group einen offenen, herstellerübergreifenden Standard für Kommunikationsschnittstellen und Basisanforderungen an Geräte entwickelt. Derzeit sind über 70 Unternehmen Mitglied bei OMS, darunter finden sich auch zahlreiche Zählerhersteller.

Zählerparks werden mit OMS kompatibel und interoperabel. OMS-Zähler sind daher ein wesentlicher Bestandteil der Energielandschaft der Zukunft. Die Versorgungswirtschaft setzt seit Jahren auf offene, entsprechende Messgeräte und durch die novellierte Heizkostenverordnung (HKVO) gewinnt das Thema Interoperabilität auch in der Wohnungswirtschaft zunehmend an Bedeutung.

Die ZENNER International GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Saarbrücken entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnik für globale Märkte. ZENNER betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten vor Ort. 1903 gegründet, gehört das Unternehmen seit 2005 zur familiengeführten Unternehmensgruppe Minol-ZENNER. Minol und ZENNER beschäftigen weltweit mehr als 4.200 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören Wohnungs-, Haus- und Großwasserzähler, Wärmezähler, Gaszähler und moderne Systemtechnik. Kunden von ZENNER sind Energieversorger und Stadtwerke, aber auch Industrieunternehmen, Großhändler und Messdienstleister. Seit 2016 setzt ZENNER im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie auf innovative Systemlösungen auf Basis von Internet-of-Things (IoT)- Technologien von der Projektentwicklung über die Messdatenerfassung und -verarbeitung bis zur Applikation beim Endanwender und IoT-Netzbetrieb. Seit 2017 gehören die ZENNER IoT Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg sowie die ZENNER Hessware GmbH in Mannheim zur Unternehmensgruppe. Beide sind spezialisiert auf die Entwicklung kundenspezifischer IoT-Applikationen. Mehr Informationen: www.zenner.com

