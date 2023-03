In einem Seminar mit Claudia Christ erfahren Frauen, wie sie durch eine bewusste Kommunikation nicht nur mehr, sondern auch die gewünschte Wirkung erzielen

„Wirkungsbewusste Kommunikation für Frauen“ – so lautet der Titel eines dreitägigen Seminars, das die Führungskräfte- und Kommunikationstrainerin Claudia Christ, die auch als Coach arbeitet, vom 27. bis 29. März im Kloster Jakobsberg in der Nähe von Bingen durchführt.

Organisiert wird das Seminar von der Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e. V. und Claudia Christ zeichnet als Trainerin für die Inhalte und den Ablauf verantwortlich.

Ziel des Seminars ist es, dass Frauen mit ihrer Kommunikation auch die gewünschten Wirkungen erzielen, denn: Kommunizieren ist bzw. bedeutet stets mehr als andere Menschen zu informieren. Das sollte sich frau immer wieder vor Augen führen.

In dem dreitägigen Seminar im Kloster Jakobsberg in Ockenheim erfahren die Teilnehmerinnen mit welcher Sprache sie Menschen kognitiv und emotional erreichen können –

-bei öffentlichen Reden oder

-wenn Sie beruflich oder privat klar und kraftvoll Stellung beziehen möchten.

Praktische Strategien aus der aktuellen Embodiment-Forschung – also darüber, wie Körper, Psyche und Umwelt in uns zusammenwirken – unterstützen sie dabei, diese Fertigkeiten später auch in herausfordernden Situationen anzuwenden. Außerdem werden sie von Claudia Christ in die Theorie der „Gewaltfreien Kommunikation“ eingeführt und erproben in Praxiseinheiten rhre neuen Erkenntnisse.

Der erste Seminartag steht unter der Überschrift „Wertschätzende Schlagfertigkeit kultivieren“ und der Zweite unter der Überschrift: „Wer bin ich und will ich das? -Bewusster Umgang mit und Gestaltung von erlernten Rollen und Mustern“. Am dritten Tag dreht sich dann alles um das Thema „Herrin im eigenen Haus; Achtsamkeit zur Entwicklung von Selbststeuerung und Fokus“. Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt nur 100 Euro.

Mehr Infos finden über das Empowerment-Seminar für Frauen finden Interessierte auf der Webseite des Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e. V. , also hier: https://www.leb-rlp.de/weiterbildungen/veranstaltungen. Auf der Webseite können sie sich auch anmelden. Sofern gewünscht, führt Frau Christ ein entsprechendes Frauen-Empowerment-Seminar auch für andere Profit- und Non-Profit-Organisationen durch.

Die Diplom-Psychologin Claudia Christ, Spabrücken (bei Bingen, Rheinland-Pfalz) arbeitet als Führungskräfte- und Teamentwicklerin für Profit- und Non-Profit-Organisationen. Außerdem führt sie für diese und mit ihren Mitarbeitenden Einzel-, Team- und Gruppencoachings bzw. -supervisionen durch – auch online. Dabei ist es eines ihrer zentralen Anliegen, dass diese die vorhandenen Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten aktiv nutzen und nicht in eine „Jammer-Kultur“ verfallen. Internet: https://claudiachrist.de

