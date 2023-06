Wirtschaftliche Effizienz mit gefederten Batterieladekontakten

Hochtechnologie mit elektromechanischen Bauteilen

uwe electronic bietet eine große Bandbreite an Batterieladekontakten an.

Die verschiedenen Anschlussarten wie SMD (Surface Mount Technology), THT (Through Hole Technology), Lötanschluss aber auch Crimpanschluss (zur manuellen Verdrahtung) ermöglichen eine sehr breite Gestaltungsfreiheit bei der Konstruktion unter Verwendung einer Batterieladeverbindung.

Gefederte Batterieladekontakte sind die qualitativ hochwertigste Lösung bei der Anforderung der Übertragung von Signalen und Strömen in einer Anwendung.

Soll der Batterieladekontakt neben der Energieübertragung auch hochfrequente Datenströme übertragen, ist der gefederte Batterieladekontakt Dank seiner vielen Vorteile eine höherwertige Alternative. Einer der großen Vorteile ist neben einer verlässlichen Übertragungsrate auch seine hohe Übertragungsstabilität.

Vor allem wegen Ihrer Beständigkeit werden elektromechanische Bauteile seit über 20 Jahren im Bereich des Leiterplattentests eingesetzt. Die Entwicklung zu immer kleineren Batterien erfordert eine wesentlich höhere Integrationsdichte aufgrund des immer geringeren Kontaktabstandes.

Ein weiterer positiver Effekt ist die Anzahl der Ladyzyklen bei gefederten Batterieladekontakten. Diese liegen im Durchschnitt bei einer Million. Batterieladekontakte in ihren unterschiedlichen Ausführungen sind durch den sehr niedrigen Übergangswiderstand von durchschnittlich 3mOhm und einer Streuung von maximal 2mOhm über die gesamte Zyklenzahl in den verschiedensten Bereichen einsetzbar.

Ein prädestiniertes Anwendungsgebiet für Batterieladekontakte ist beispielweise die Schnittstelle einer intelligenten Ladestation, die neben der Ladefunktion auch hochfrequente Datenströme überträgt. Gefederte Batterieladekontakte kommen auch in weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen zum Einsatz, wie z.B. bei elektrischen Zahnbürsten, wo eine langlebige, haltbare und kostengünstige Lösung benötigt wird.

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/batterieladekontakte.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

