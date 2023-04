Wirtschaftspsychologin überzeugt beim international Speaker Slam

Nadja Maria Lusch überzeugt mit ihrer Rede bis hin zu Standing Ovation und 100 Dezibel lautem Beifall

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 14. internationale Speaker Slam nun vergangene Woche am 13.04.2023 in der Medienstadt Mastershausen statt. Die Zulassungsbedingungen waren hart, die Warteliste für diese Bühne lang. 125 Teilnehmer aus 13 Nationen traten auf 2 Bühnen gegeneinander an und lieferten sich schlussendlich eine begehrte Wortschlacht, um den heiß begehrten Preis – den Excellence Award.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Nach dem Motto „In der kürze liegt die Würze“ hatten die Teilnehmer 240 Sekunden Redezeit, um das Publikum vor Ort, die Zuschauer per Liveübertragung online via Twitch, als auch die Jury zu begeistern.

Als Wirtschaftspsychologin, Top Speaker & Business Coach, konnte Nadja Maria Lusch mit ihrer Rede in Bezug auf ein starkes Mindset mit Psychohaks für Unternehmer überzeugen. Hierbei wurden die fesselnden Themen des Alltags und der Psychologie vereinen. Somit sprach Nadja Maria Lusch einerseits vom emotionalen Mädelsabend in der Innenstadt bis hin zu Psychologischen Hintergründen und Erkenntnissen eines Nobelpreisträgers und eroberte somit das Publikum. Mit Standing Ovation und lautem Beifall wurde diese bewegende Rede aus dem Herzen der gebürtigen Ortenauerin als voller Erfolg zelebriert.

Die professionelle Jury, darunter Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Seeger, Scoutexpertin Stephanie Pierre und Speaker Marcel Heß , waren ebenso überzeugt und wählten unter allen Teilnehmern Nadja Maria Lusch mit ihrer Rede zur Thematik starkes Mindset für Fach- & Führungskräfte als Gewinner aus.

Seit 10+ Jahren ist meine Leidenschaft der Wirtschaftspsychologie mein beruflicher Begleiter.

In diesem Sinne Coache, Berate & Mentore ich Fach- & Führungskräfte anhand wissenschaftlich fundierter Grundlage.

Psychologische Einblicke die jedem Manager & Mitarbeiter helfen Stress zu minimieren und die Residenz zu erhöhen.

Psychohaks fürs starke Mindset eines Managers / Unternehmers.

