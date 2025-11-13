Wissen das weiterhilft

Neuer Onlineshop der VERBRAUCHER INITIATIVE gestartet

Berlin, 13.11.2025. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. hat ihren neuen Online-Shop unter www.verbraucher.com gestartet. Verbraucherinnen und Verbraucher finden dort ab sofort über 100 Themenhefte zu den Rubriken Gesundheit, Essen & Trinken sowie Nachhaltigkeit.

Die kompakten und praxisnahen Informationshefte vermitteln fundiertes Wissen zu wichtigen Verbraucherfragen – von gesunder Ernährung über Umwelt- und Klimaschutz bis hin zu nachhaltigem Konsum. Alle Themenhefte sind sowohl als Download als auch in gedruckter Form (zzgl. Versand) erhältlich. Die Themenhefte starten mit einem Preis von 1EUR für Downloads und 2EUR für Printexemplare. Zusätzlich stehen einige ausgewählte Hefte kostenfrei zum Download bereit. Für Mitglieder des Vereins besteht die Möglichkeit, die Themenhefte kostenfrei zu bestellen.

„Mit dem neuen Shop machen wir unser vielfältiges Informationsangebot noch einfacher zugänglich“, sagt Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der VERBRAUCHER INITIATIVE. „Damit unterstützen wir Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, ihr Wissen zu erweitern und nachhaltige Entscheidungen im Alltag zu treffen.“ Der Online-Shop ergänzt das umfangreiche Informationsangebot des gemeinnützigen Bundesverbands, der seit vielen Jahren zu Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheitsthemen informiert.

Weitere Informationen und das vollständige Angebot finden Interessierte unter: www.verbraucher.com. Die VERBRAUCHER INITIATIVE wünscht viel Freude beim Entdecken und Informieren.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org