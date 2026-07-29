Wissen sichern und transferieren: Wie KI Erfahrungswissen bewahrt

Hürth, 29.07.2026 – Der demografische Wandel und steigende Anforderungen an Produktionsprozesse stellen viele Unternehmen vor die Herausforderung, wertvolles Erfahrungswissen langfristig zu sichern. Das Kompetenzzentrum WIRKsam zeigt gemeinsam mit Unternehmen aus dem Rheinischen Revier, wie Künstliche Intelligenz (KI) Beschäftigte dabei unterstützen kann, Wissen im Arbeitsprozess zu bewahren, zu teilen und weiterzuentwickeln.

Im Handlungsfeld „Wissen sichern und transferieren” entwickelt WIRKsam menschenzentrierte KI-Demonstratoren, die als Lern- und Assistenzsysteme eingesetzt werden. Sie analysieren Prozessdaten, machen komplexe Zusammenhänge verständlich und unterstützen Beschäftigte bei Entscheidungen im Arbeitsalltag. Die Entwicklung von KI-Anwendungen hilft Unternehmen, verborgenes Erfahrungswissen systematisch zu erfassen, zu dokumentieren und für neue Mitarbeitende verfügbar zu machen. Gleichzeitig bleibt menschliche Erfahrung ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor.

Drei Anwendungsbeispiele verdeutlichen diesen Ansatz:

Bei FEG Textiltechnik in Aachen unterstützt ein KI-basiertes Assistenzsystem Anlagenführende in der Spinnerei durch die Visualisierung von Prozessdaten sowie Prognosen zur Garnqualität und zum Anlagenzustand. Das System fördert das Verständnis von Zusammenhängen und unterstützt die Beschäftigten bei ihrer täglichen Arbeit.

Der Textilhersteller Essedea aus Wassenberg setzt auf ein KI-gestütztes Expertensystem, das Einflussfaktoren auf die Produktqualität analysiert und verständliche Handlungsempfehlungen gibt. Dadurch werden Wissenstransfer, Qualifizierung und die Einarbeitung neuer Mitarbeitender erleichtert.

Beim Aachener Unternehmen Heusch hilft ein KI-Assistenzsystem dabei, optimale Maschineneinstellungen in der Metallprofilumformung nachzuvollziehen. Die KI macht Wirkzusammenhänge sichtbar und unterstützt Beschäftigte dabei, Wissen aufzubauen und weiterzugeben.

Allen drei Projekten gemeinsam ist ein arbeitswissenschaftlicher Ansatz: Die KI ersetzt kein menschliches Erfahrungswissen, sondern unterstützt Beschäftigte als Assistenzsystem. So wird Erfahrungswissen über Produktionsprozesse überprüfbar, bleibt im Unternehmen erhalten und kann an neue Beschäftigte weitergegeben werden.

Wer die Lösungen kennenlernen und mit den beteiligten Unternehmen ins Gespräch kommen möchte, hat dazu auf der Abschlussveranstaltung von WIRKsam Gelegenheit. Unter dem Motto „WIRKsam den Wandel gestalten – KI für die Arbeit von morgen“ lädt das Kompetenzzentrum am 8. September 2026 nach Hürth ein.

Insbesondere der Marktplatz von 14:45 bis 16:45 Uhr bietet Gelegenheit zum Austausch. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von FEG Textiltechnik, Essedea und Heusch werden vor Ort sein und für Gespräche, Interviews und fachliche Fragen zur Verfügung stehen.

Abschlussveranstaltung WIRKsam

Datum: 8. September 2026 Uhrzeit: 10:00–14:30 Uhr Bühnenprogramm | 14:45–16:45 Uhr Interaktiver Marktplatz Ort: WIRKsam Reallabor, Studio 6 & Studio 22, euronova CAMPUS, An der Hasenkaule 10, 50354 Hürth

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Das Kompetenzzentrum WIRKsam unterstützt bei der Identifikation und Auswahl von KI-Anwendungsfällen und begleitet insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung von KI. WIRKsam wurde im November 2021 gegründet und hat ein Reallabor auf dem euronova CAMPUS in Hürth. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert das Regionale Kompetenzzentrum für Arbeitsforschung unter dem Förderkennzeichen 02L19C600ff. WIRKsam setzt sich aus fünf Forschungsinstituten, drei Enablern, elf Anwendungs-unternehmen und elf Value-Partnern zusammen. Zu den beteiligten Forschungsinstituten gehören das Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University (ITA) und das Institut für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik der FH Aachen (MASKOR) sowie als Projektkoordinator das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (ifaa) in Düsseldorf. Weitere Forschungspartner sind das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, Sankt Augustin (FIT) und der Lehrstuhl für Technik und Individuum der RWTH Aachen University, Aachen (iTec). Das WIRKsam-Reallabor in Studio 6 auf dem euronova CAMPUS gibt Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit. Demonstratoren mit Einsatz von KI können zukünftig live erprobt werden. Elf kleine und mittelständische Unternehmen aus der Industrie beteiligen sich an dem Forschungsprojekt und werden von dem interdisziplinären Wissenschaftsteam begleitet.

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