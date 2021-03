Ein Leitfaden zur Prozessoptimierung von Max Paul Bunke

Mit dem Leitfaden WISSEN WOLLEN TUN von Max Paul Bunke gelingt es, sich bei Transformations- und Entwicklungsprozessen auf die erfolgsbestimmenden Potentiale zu fokussieren. Das Arbeitshandbuch führt auf 15 Themenfeldern von der Unternehmensphilosophie zur Vision und über Kundenservice, Kooperation, Digitalisierung hin zum neuen Unternehmensleitbild Anhand von 216 Fragen wird der Erfüllungsgrad bestimmt und der Fokus auf die erfolgsbestimmenden Potentiale gelenkt. Unternehmenserfolg ergibt sich aus effizienter und effektiver Prozessoptimierung. Dabei sind auch die Dienstleistungspotentiale zu ermitteln, zu bewerten und zu entwickeln. Mit der innovativen Kraft der Empathie entsteht ein konstruktives und wertschätzenden Miteinander, das neue Perspektiven und Inspiration bringt. Ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen und dies ist auch mit einem persönlichen Wachstum, das lebenslang Früchte trägt verbunden. Was wir im Leben erreichen ist eine Frage des ernsthaften Erstrebens, Wollens und Tuns. Diese Broschüre gibt das nötige Wissen an die Hand für eine konsequente Verwirklichung. Es beginnt damit die Gegebenheiten so zu sehen, wie sie wirklich sind! Beurteilen Sie mit diesem Leitfaden den Erfüllungsgrad in ihrem Unternehmen und starten mit der Entfaltung des Potentials!

In verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen unterstützte der Autor Max Paul Bunke als Berater und Manager auf Zeit Kunden auf Ihrem weg zum Erfolg.

Die Arbeitsbroschüre mit 68 Seiten, Auflage 2021,zum Preis von 68,90€ (inkl. Mwst. ) zzgl. Versand-und Verpackungskosten

empathie concept steht für

– empathisches Empfinden und handeln

vom Concept bis zur Umsetzung

-einen konstruktiven und wertschätzenden

Umgang – am Anfang steht das Zuhören

-einen Fokus auf Empathie der neue Perspektiven und Inspiration bringt.

-ein erfahrenes und erfolgreiches Expertennetzwerk für Beratung, Digitalisierung und Training das sie optimal auf Ihre Kunden ausrichtet.

–

