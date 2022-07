Wissenstransfer: Von Experten direkt zu Ihnen nach Hause, persönlich und live!

Webinare von LUKAS-ERZETT

Die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln ist einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen und hat sich zudem auf individuelle Beratung zu Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

LUKAS-Webinare sind eine moderne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit für Händler und Fachleute, die jedem Interessierten frei zugänglich sind. Alle können von LUKAS“ Fach- und Branchenwissen im Bereich der Oberflächenbearbeitung profitieren – ganz bequem von Zuhause aus.

Kurz und knapp, Ihre Vorteile:

– Absolut kostenfrei

– Live und in Echtzeit

– Eine live Vorführung relevanter Werkzeuge in jedem Webinar

– Dem Experten direkt selbst Fragen stellen

– Nicht nur für Fachpublikum, auch Laien können teilnehmen

– Auswahl aus einem breiten Themenangebot

Bleiben Sie fachlich up-to-date und erfahren Sie alles über neueste Technologien und Produkte, Branchenimpulse und Anwendungen – direkt im Gespräch mit den LUKAS-Experten. So einfach erhält man nirgendwo Antworten zu individuellen Anwendungsfällen, Hilfe bei Kaufentscheidungen oder gar neue schlagkräftige Verkaufsargumente für Verkäufer.

Händler und Kunden profitieren gleicherweise von dem kostenlosen Service Angebot von LUKAS. Die Experten verraten beispielsweise ihre Tipps und Tricks, wie man durch richtige Lagerung und effektiven Einsatz Schleif-, Fräs-, Trenn-, und Polierwerkzeuge länger nutzen kann, wie man selbst zum Experten der Schweißnahtbearbeitung werden kann, oder, welche Techniken man beim Bearbeiten weicher Werkstoffe, wie Aluminium oder Kupfer, beherrschen sollte.

Regelmäßig bietet LUKAS neue relevante Themen im Webinar Format an. Bleiben Sie stets über neue Themen und Termine auf lukas-erzett.com/service/webinare informiert!

Dieses innovative Schulungsangebot bietet LUKAS seinen Kunden bereits seit einigen Jahren. Die durch die Pandemie gesteigerte Affinität und Offenheit der Gesellschaft für Online Schulungen und digitale Meetings hat sich LUKAS zunutze gemacht und die Schulungsabläufe nicht nur optimiert sondern auch das Schulungsangebot erweitert. LUKAS berücksichtigt zudem stets einen vollen Terminkalender: Die Webinare dauern in der Regel nur etwa eine Stunde. Geballtes Expertenwissen im Schnelldurchlauf, ohne dabei auf Qualität der Informationen und Tipps verzichten zu müssen.

LUKAS lädt Sie ein, in die Welt der Experten für Oberflächenbearbeitung einzutauchen. Lernen Sie die LUKAS-Produktwelt kennen, sehen Sie wie Anwenderprobleme live gelöst werden und lassen Sie sich die Qualität der LUKAS-Produkte präsentieren. Sowohl der Inhalt des Theorieteils, als auch die fliegenden Funken der Praxisstunde werden mit Hilfe eines professionellen Setups eingefangen und via Konferenz an alle Teilnehmer gestreamt. Mit dem Einsatz verschiedener Kameras, einer Live-Regie und einem motivierten Team, sowohl vor als auch hinter den Kameras, ermöglicht LUKAS seinen Kunden und Händlern weltweit und international die Vorzüge von LUKAS-Werkzeugen bequem kennen zu lernen. Im Livestream können Zuschauer direkt fachspezifische Fragen an die Experten stellen und beantwortet bekommen, während sie die Live-Vorführung der Produkte verfolgen.

Noch mehr Vorteile und Gründe für die LUKAS-Webinare:

1. Enorme Zeit- und Kostenersparnis! Sie treffen sich online mit Spezialisten, anderen Händlern, Interessenten und Anwendern direkt von Ihrem Schreibtisch oder Arbeitsplatz aus. Reisen entfallen. Genauso wie utopische Fortbildungskosten. LUKAS-Webinare sind immer kostenlos für alle zugänglich.

2. Überall erreichbar: Die Teilnahme an LUKAS-Webinaren ist absolut unabhängig von Ihrem Standort und Ihrem Endgerät. Es ist völlig egal, ob Sie Ihr LUKAS-Webinar aus Deutschland, der Schweiz oder aus Australien geniessen, ob am Laptop, unterwegs mit dem Smartphone oder am Desktoprechner. Es gibt keine Grenzen mehr.

3. Fachleute und Spezialisten für Werkzeuge und Anwendungen gleichzeitig erleben und treffen. Im fachlichen Austausch voneinander lernen und gemeinsam Anwendungsprobleme lösen.

4. Kein Webinar ohne Praxisteil! Interessierte Kunden und Händler bekommen in jedem Webinar relevante Werkzeuge im direkten Einsatz gezeigt. Live und ungeschnitten zeigen Ihnen LUKAS-Techniker zu welchen Leistungen die Werkzeuge in der Lage sind.

Ob Händler-, Kunden- oder Praxisschulung – Profitieren Sie von dem LUKAS Fach- und Branchenwissen beim Schleifen, Polieren, Fräsen, Schneiden und individuellen Werkzeugen.

Die Anmeldung ist bequem über das Kontaktformular im Webinar-Bereich auf der Webseite https://www.lukas-erzett.de oder über eine direkte E-Mail an webinare@lukas-erzett.de möglich. Hier erhalten Sie auch eine Übersicht zu kommenden Themen der Webinare.

Direkt zu den LUKAS Webinaren

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen für Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG mit Sitz im Großraum Köln im Oberbergischen Kreis auf die Herstellung, den Handel und die Beratung von Schleif-, Fräs-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm spezialisiert.

Firmenkontakt

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG

Till Conrady

Gebrüder-Lukas-Straße 1

51766 Engelskirchen

+49 2263 84328

presseabteilung@renoarde.de

https://www.lukas-erzett.com

Pressekontakt

RENOARDE Marketing & Design GmbH

Reinhold Bayer

Osterhofener Straße 12

93055 Regensburg

0941568100

presseabteilung@renoarde.de

http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.