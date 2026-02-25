Wittmann Digital Consulting wird neuer Planon Implementierungspartner

Schweizer BIM- und Datenexperten unterstützen mittelständische und große Kunden in der DACH-Region bei der IWMS-Einführung

Frankfurt – 24. Februar 2026 – Der Schweizer Beratungsspezialist und ausgewiesene BIM-Experte Wittmann Digital Consulting ist neuer Implementierungspartner für die marktführende Integrated Workplace Management Solution (IWMS) von Planon. Der Fokus liegt neben der Beratung bei BIM-Projekten vor allem auf Planon EasyFlow, dem neuen standardisierten Integrationsansatz, der Organisationen einen schnellen, effizienten und datenbasierten Einstieg in ein professionelles digitales Facility- und Immobilienmanagement ermöglicht.

Gerade mittelständische Unternehmen zögern bislang oft, eine digitale Facility Management-Lösung einzuführen, da diese als aufwändig und ressourcenintensiv wahrgenommen wird. Mit Planon EasyFlow adressiert Planon jetzt genau diese Hürde: Im Rahmen des innovativen Integrationsansatzes wird die IWMS-Plattform auf Basis bewährter Best Practices vorkonfiguriert, zunächst auf die wesentlichen Kernfunktionalitäten reduziert und komfortabel als SaaS-Lösung bereitgestellt. So können die Kunden zentrale IWMS-Funktionalitäten in wenigen Wochen implementieren – ohne komplexe Individualisierungen und mit klarer Kosten- und Planungssicherheit – und das Featureset gegebenenfalls künftig einfach und schnell erweitern.

Wittmann Digital Consulting: Prozessexpertise über den Gebäudelebenszyklus

Der neue Implementierungspartner bringt umfassendes Know-how aus Planung, Bau und Betrieb mit: Seit 2022 unterstützt Wittmann Digital Consulting Bauherren, Betreiber und Investoren bei Prozessoptimierung und Digitalisierung. Die Beratung basiert auf rund zehn Jahren BIM-Projekterfahrung von Gründer und Inhaber Matthias Wittmann. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Datendurchgängigkeit – der nahtlosen Weiterführung aller relevanten Daten vom Bau bis in den Betrieb.

Matthias Wittmann erklärt: „Als ausgemachte Digitalisierungsexperten stellen wir sicher, dass alle Daten, die für Planung, Bau und späteres Facility Management entscheidend sind, ohne Medienbrüche durch den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes geführt werden. Mit Planon als Partner können wir nun zudem sicherstellen, dass diese Daten unmittelbar in ein zeitgemäßes CAFM-System überführt werden. So stellen die Betreiber innerhalb weniger Monate die Weichen für einen effizienten und transparenten Gebäude- und Anlagenbetrieb.“

Der Einstieg in die Zusammenarbeit entstand aus einem konkreten Projekt: Ein Betreiber suchte ein leistungsstarkes IWMS, um sein Facility Management zu professionalisieren. Die Evaluation führte zu Planon – und deren Plattform überzeugte Matthias Wittmann so sehr, dass er beschloss, die IWMS-Lösung künftig selbst als Implementierungspartner zu vermarkten.

Ideal für den Mittelstand: Schlank starten, jederzeit erweitern

Ausschlaggebend für die Entscheidung war dabei nicht zuletzt der im Sommer 2025 in der Planon DACH-Region konzipierte Implementierungsansatz Planon EasyFlow, so Matthias Wittmann: „Das Besondere an Planon EasyFlow ist der fokussierte Einstieg: Man startet mit dem Wesentlichen – und kann bei Bedarf jederzeit ausbauen. Genau das braucht der Mittelstand: weg vom chaotischen Daten-Jonglieren in Excel oder Insellösungen, hin zu einem schlanken, praxisnahen CAFM-System.“

Auch Planon sieht die Partnerschaft als wichtigen Schritt, um Planon EasyFlow im DACH-Markt weiter zu etablieren. Bernd Auer, Senior Partner Manager Central Europe bei Planon, erklärt: „Wittmann Digital Consulting vereint tiefes Prozessverständnis mit fundierter Expertise aus Bau und Betrieb. Genau diese Kombination macht das Team zum idealen Implementierungspartner für Planon IWMS. Gemeinsam ermöglichen wir mittelständischen Unternehmen mit Planon EasyFlow einen schnellen, datenbasierten Einstieg in modernes Facility Management.“

Mehr zu Planon IWMS und dem neuen Implementierungsansatz Planon EasyFlow finden Sie hier.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander verbindet. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Gebäude-Stakeholdern verwertbare und aussagekräftige Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen stufen Planon kontinuierlich als weltweit führend auf dem Markt ein. Planon hat seine umfassenden Lösungen für mehr als 3.250 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Über Wittmann Digital Consulting GmbH

Die Wittmann Digital Consulting GmbH ist ein Beratungs- und Implementierungspartner für Datendurchgängigkeit im Bau- und Immobiliensektor sowie für digitales Facility Management.

Das Unternehmen unterstützt Bauherren, Betreiber und Organisationen dabei, Daten und Prozesse über Planung, Bau und Betrieb hinweg zu verbinden – von BIM-Strategie und BIM2FM bis zur Einführung und Skalierung von CAFM-/IWMS-Lösungen. Im Fokus steht das Lifecycle Data Management: die strukturierte und möglichst nahtlose Überführung von Planungs- und Baudaten in den operativen Betrieb, damit Betreiber vom ersten Tag an mit belastbaren Informationen und klaren Prozessen arbeiten können. Wittmann Digital Consulting verbindet methodische Beratung mit praxisnaher Umsetzung und befähigt Teams, digitale Lösungen nachhaltig im Alltag zu verankern

