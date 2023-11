Raus aus dem Kabel-Dschungel: WLAN über Mobilfunk mit 5G und WiFi 6E für Highspeed-Konnektivität im eigenen Zuhause als Alternative zur Festnetz-Leitung

In einer Zeit, in der Deutschland mit dem stockenden Glasfaserausbau zu kämpfen hat, hält 5G Einzug in die deutschen Haushalte und verändert die Art und Weise, wie wir auf ins Internet gehen. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von 5G-Technologie bietet der Einsatz eines mobilen Routers als fester 5G WLAN-Anschluss eine sofortige und effiziente Möglichkeit, Highspeed-Internet ohne Festnetz-Leitung in die eigenen vier Wände zu bringen. Die neuesten Statistiken und Fakten bestätigen, dass diese Lösung nicht nur eine Alternative, sondern die Zukunft der Breitbandkonnektivität in Deutschland ist.

26 % Glasfaser vs. 80 % 5G

Eine aktuelle Statistik von Statista zeigt, dass 26 Prozent der Haushalte in Deutschland Zugang zum schnellen Glasfaser-Internet haben (Stand: Ende 2022). Laut einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sind immer noch viele ländliche Gebiete in Deutschland von der Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Internet abgeschnitten. Der Glasfaserausbau, der zuvor als Rettung in dieser Hinsicht betrachtet wurde, wird noch Jahre brauchen, bis er flächendeckend abgeschlossen ist. Dies verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen viele deutsche Haushalte hinsichtlich ihrer Internetverbindung konfrontiert sind.

Auf der anderen Seite legen neueste Daten der Bundesnetzagentur Geschwindigkeit in Sachen 5G Verfügbarkeit an den Tag. Rund 80 Prozent der Privathaushalte in Deutschland sind an das 5G-Netz angeschlossen (Stand Ende 2022).

Dies zeigt die weitverbreitete Verfügbarkeit von 5G-Technologie im gesamten Land. 5G, dass in Deutschland einen beachtlichen Grad der Verbreitung erreicht hat, bietet somit eine vielversprechende und zeitgemäße Alternative zum kabelgebundenen Internet. Diese Entwicklung zeigt, dass die Notwendigkeit einer schnellen und zuverlässigen Internetverbindung für deutsche Haushalte weiterhin im Fokus steht und dass innovative Lösungen wie 5G eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Konnektivität in Deutschland spielen. In dieser Phase ermöglicht WLAN über Mobilfunk in Verbindung mit 5G und WiFi 6E Zugang zu schnellem und zuverlässigem Internet, ohne auf den Ausbau von Kabeln und Leitungen warten zu müssen.

Laut Daten des Berichts der Bundesnetzagentur 2023 profitieren mehr als 1,5 Millionen Haushalte in Deutschland von Heim-WLAN über 5G. Mit 5G Geschwindigkeiten von bis zu 4 Gbit/s und WiFi 6E WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 GBit/s sind die Zeiten von langsamen Downloads, Latenzen und Pufferungen vorbei.

„WLAN-Lösungen mit 5G- und WiFi 6E-Technologie tragen zur besseren Internetversorgung in Deutschland bei. Sie bietet die Möglichkeit, Highspeed-Internet dorthin zu bringen, wo es dringend benötigt wird, und kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Digitalisierung weiter voranzutreiben“, sagte Jörg Lösche, Managing Director Central & Eastern Europe bei NETGEAR Deutschland.

Die Zukunft der Konnektivität

Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von 5G bieten mobile Router von NETGEAR eine sofortige und effiziente Möglichkeit, Highspeed-Internet in die eigenen vier Wände zu bringen. NETGEAR, mit 25 Jahren Erfahrung im Netzwerk- und Wireless-Bereich, hat erkannt, dass WLAN über 5G eine Lösung für mit Glasfaser unterversorgte Haushalte ist und konfiguriert seine mobilen Router so, dass sie auch als feste Lösung für ein WLAN im ganzen Zuhause eingesetzt werden können. Mittels 5G- und WiFi 6E-Technologie sorgen der NETGEAR Nighthawk M6 und M6 Pro für Highspeed WLAN in Regionen, wo sonst lediglich ein langsamer DSL-Anschluss verfügbar ist.

„Unsere mobilen Nighthawk Router, insbesondere der M6 und M6 Pro, sind speziell darauf ausgerichtet, ein zuverlässiges und schnelles WLAN im gesamten Zuhause zu ermöglichen und so als Stand-Alone-Lösung oder als Fallback-Lösung für einen schnellen Internetzugang zu sorgen“, erläutert Jörg Lösche, Managing Director Central & Eastern Europe bei NETGEAR Deutschland.

Schnell und sicher ans Ziel

WiFi 6E hat die Welt der drahtlosen Konnektivität revolutioniert und bietet nun auch bei mobilen Routern unglaubliche Geschwindigkeiten. Wenn früher bei 1 Gbit/s Schluss war, sind heute mit modernen mobilen Routern Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3.6 Gbit/s möglich (z. B. NETGEAR Nighthawk M6 Pro). Dies bedeutet, dass Nutzer in der Lage sind, selbst die anspruchsvollsten Online-Aufgaben mühelos zu bewältigen. Egal, ob sie hochauflösende Videos streamen, Online-Gaming betreiben, große Dateien herunterladen oder Videoanrufe in hoher Qualität führen – WiFi 6E in mobilen Routern bietet die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die die User benötigen, um ihre Konnektivität auf ein neues Level zu heben. Dies ermöglicht es Nutzern, selbst in überlasteten Netzwerken eine erstklassige Leistung zu genießen und von einem nahtlosen Online-Erlebnis zu profitieren.

52 % der User* nutzen einen mobilen Router als feste Lösung für WLAN über Mobilfunk

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter NETGEAR Kunden brachte hervor, dass über 52 % der Nutzer, die einen mobilen Router von NETGEAR besitzen, ihn nicht nur unterwegs, sondern auch als feste WLAN-Lösung in ihrer eigenen Wohnung oder an ihrem Zweitwohnsitz bzw. ihrer Ferienwohnung nutzen.

Dies zeigt sehr deutlich die Vorteile von mobilen Routern: Die Flexibilität von mobilen Routern ermöglicht es den Nutzern, ihr WLAN in verschiedenen Umgebungen zu nutzen. Im Falle eines Umzugs oder einer Reise können die Kunden die Router einfach abstecken und ihn mitnehmen. Dies bedeutet, dass sie stets von einer zuverlässigen und vertrauten Internetverbindung profitieren können, unabhängig von ihrem Standort.

„Um die volle Power von 5G nutzen zu können, ist eine SIM-Karte mit einem 5G-Vertrag und idealerweise unbegrenztem Datenvolumen unerlässlich. Es ist faszinierend zu sehen, dass 5G-Verträge oft kostengünstiger sind als vergleichbare Verträge bei ähnlicher Internet-geschwindigkeit. Diese kosteneffiziente Option eröffnet den Nutzern die Tür zu einer Welt schneller und zuverlässiger Konnektivität“, unterstreicht Jörg Lösche.

In-Home-Performance-Modus für M6 und M6 Pro mobile Router

Mit diesem innovative Modus profitieren Nutzer von einer erheblich verbesserten WLAN-Abdeckung, höheren Geschwindigkeiten am Ethernet-Port und der Spitzenleistung von WiFi 6E (WiFi 6E nur beim Modell M6 Pro). Endlich gehören Funklöcher, Pufferungen und Verzögerungen der Vergangenheit an. Stattdessen genießen User eine nahtlose und blitzschnelle Internetverbindung. Der In-Home-Performance-Modus ermöglicht es, das volle Potenzial des M6 bzw. M6 Pro mobile Routers auszuschöpfen und das Netzwerk in ein Kraftwerk der Konnektivität zu verwandeln, um das Online-Erlebnis noch heute zu verbessern.

Weitere Informationen zu den mobilen Routern, zu deren Vorteilen und zur Aktivierung des In-Home-Performance-Modus finden Sie auf der Website von NETGEAR: https://www.netgear.com/de/home/mobile-wifi/hotspots/

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

Firmenkontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515



http://www.netgear.de

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515



http://www.isar.gold

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.