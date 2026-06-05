WM schauen in den USA – aber richtig günstig

Washington, DC lockt Fußballfans mit offizieller Fan Zone und kostenlosem Public Viewing – Bayerisches Lokal Prost DC wird Homebase für die Anhänger von Deutschland und Österreich – Viele kostenfreie Attraktionen für die Zeit zwischen den Spielen

Amerika befindet sich im Fußballfieber, was sich vielerorts in enorm hohen Preisen widerspiegelt. Nicht aber in der Hauptstadt Washington, DC: Hier können Fans aus aller Welt die komplette WM bei kostenfreiem Public Viewing und Watch Partys an vielen Orten sowie natürlich in der FIFA World Cup 2026 Fan Zone Washington D.C. verfolgen und ihren Sport gemeinsam mit Gleichgesinnten feiern. Die Fan Zone befindet sich im Schatten des US-Kapitols auf der großen Prachtstraße der Stadt, der National Mall, zwischen 3rd und 4th Street. Sie öffnet jeweils eine Stunde vor dem Anpfiff des ersten Spiels am Tag und bietet neben den Live-Übertragungen auch Musik, Essensstände sowie spezielle Unterhaltungsangebote für Familien und jüngere Besucher.

Biergarten wird zum Treffpunkt der Fans aus Deutschland und Österreich

Auch an vielen anderen Orten in Washington, DC lassen sich Übertragungen der WM-Spiele live verfolgen, etwa im Wunder Garten im trendigen Viertel NoMa mit vielen Großleinwänden in den Innenräumen und unter freiem Himmel. Bei den Matches der deutschen und der österreichischen Mannschaften dürfte es im Prost DC hochhergehen, das dann zur Homebase für die Fans beider Teams wird. Das authentisch bayerische Lokal mit Biergarten überträgt ebenfalls alle WM-Spiele und serviert seinen Gästen dazu Schmankerl wie Schnitzel, Sauerbraten, Käsespätzle und Apfelstrudel; den Durst löschen unter anderem zwölf Biere vom Fass aus Deutschland und Österreich. Temperamentvolle Lebensfreude darf erwarten, wer sich Begegnungen in dem südamerikanischen Markt La Cosecha im Union Market District ansieht. Weitere coole Locations zum kostenlosen Public Viewing sind die riesige Dachterrasse Hi-Lawn at Union Market sowie The Wharf World Cup Watch Zone direkt am Wasser.

Public Viewing mit dem Verein D.C. United

Wie stark Fußball mittlerweile in den USA und speziell in Washington, DC verankert ist, zeigt das Team von D.C. United. Der Verein lädt vom 12. bis 14. Juni 2026 (Franklin Park) und vom 19. bis 21. Juni 2026 (Tingey Plaza) zu großen WM-Feiern und gemeinsamem Mitfiebern während der Spiele ein.

Washington, DC zwischen den Spielen erleben

Wer einmal in Washington, DC zu Besuch ist, kann sich auch abseits vom Fußball bestens unterhalten, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Über 100 komplett oder nahezu kostenfreie Attraktionen gibt es in der Stadt; die meisten davon sind weltbekannt. Dazu gehören das ehrwürdige US-Kapitol, der riesige Obelisk des Washington Monuments, das legendäre National Air and Space Museum, in dem sich alles um Luft- und Raumfahrt dreht, der National Zoo mit den Pandabären sowie viele berühmte Gedenkstätten wie das Lincoln Memorial.

Die US-Hauptstadt Washington, DC liegt an der Ostküste des Landes zwischen den beiden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Mit über 100 kostenfreien Attraktionen, darunter die berühmten Monumente entlang der National Mall sowie 16 Smithsonian Museen und der National Zoo, einer kulinarischen Vielfalt von Sterneküche bis Food Halls sowie einer Vielzahl facettenreicher Stadtviertel zeigt sich die Metropole als attraktives Städtereiseziel. Internationales Gateway ist der Washington Dulles International Airport, der mehrfach täglich aus dem deutschsprachigen Markt angeflogen wird und mit der Metro direkt an die US-Hauptstadt angebunden ist.

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