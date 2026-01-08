Wochenende des offenen Heilstollens

Saalfelder Feengrotten laden am 07. und 08. Februar zum Probeschnuppern ein
Tief durchatmen, zur Ruhe kommen und die besondere Atmosphäre unter Tage erleben: Am
zweiten Februarwochenende öffnen die Saalfelder Feengrotten ihren Heilstollen jeweils von
10.00 bis 16.00 Uhr für kostenfreie Schnuppertage.
Schon seit Jahrhunderten ist bekannt, dass der Aufenthalt in Höhlen und Stollen für viele
Menschen wohltuend sein kann. Heute wird die Speläo- bzw. Höhlentherapie als natürliche
Ergänzung genutzt – insbesondere von Menschen, die ihr Wohlbefinden stärken und ihre
Atemwege entlasten möchten.
Der erste Naturheilstollen Deutschlands wurde 1937 in den Saalfelder Feengrotten eröffnet.
Bis heute nutzen zahlreiche Gäste das Angebot – vor allem zur Stärkung der Atemwege und
des Immunsystems sowie zur Behandlung allergischer Belastungen. Entscheidend ist dabei
das besondere Mikroklima: Die Luft im Heilstollen gilt als extrem rein, nahezu staub-, keim-,
allergen- und ozonfrei. Ganzjährig herrschen etwa 10 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit
von über 98 %.
Das Programm im Überblick:
– Samstag, 7. Februar: Schnuppertag für Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern oder
Großeltern aktiv den Heilstollen und die besondere Atmosphäre kennenlernen
möchten
– Sonntag, 8. Februar: Schnuppertag für Erwachsene – für alle, die sich informieren,
Fragen stellen und die gesunde Grubenluft selbst erleben möchten.
Für Besucher aus der Region und darüber hinaus bietet sich so eine ideale Gelegenheit, sich
einmal im Heilstollen umzuschauen, ausführlich über die Angebote zu informieren, Fragen
über die Linderung von Krankheiten zu stellen und sich einmal von der gesunden Grubenluft
zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuer stehen an dem Tag für alle Fragen zur
Verfügung. Treffpunkt zum „Schnuppertag“ ist im Kassengebäude der Feengrotten.
Lernen Sie wieder tief durchzuatmen und erleben Sie Gesundheit aus dem Schoß der
Erde.
Hinweis zur Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich; wer jedoch eine bestimmte Wunschuhrzeit bevorzugt, kann diese unter www.feengrotten.de reservieren.
Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.
