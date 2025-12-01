Wohlfühlpflege GmbH stärkt psychiatrische Versorgung

Ambulante psychiatrische Pflege für mehr Stabilität, Lebensqualität und Selbstbestimmung.

Die Wohlfühlpflege GmbH mit Sitz in Garbsen zählt zu den engagiertesten Anbietern im Bereich

der ambulanten psychiatrischen Pflege. Das Unternehmen unterstützt Menschen mit

psychischen Erkrankungen dabei, ihren Alltag im eigenen Zuhause zu meistern und neue

Stabilität zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen ein persönlicher Betreuungsansatz, hohe

Fachkompetenz und eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Ein Unternehmen, das Nähe schafft

Die Wohlfühlpflege GmbH ist darauf ausgerichtet, Menschen in herausfordernden

Lebenssituationen eine verlässliche Stütze zu bieten. Die Betreuung erfolgt direkt im häuslichen

Umfeld, was Sicherheit, Vertrauen und ein hohes Maß an Selbstbestimmung ermöglicht. Das

erfahrene Team arbeitet dabei eng mit Ärzten, Therapeuten und Angehörigen zusammen, um

eine durchgehend abgestimmte psychiatrische Versorgung sicherzustellen.

Die Einsatzgebiete umfassen Garbsen, Hannover, Neustadt, Wunstorf, Seelze, Langenhagen

und umliegende Orte im Umkreis von rund 50 Kilometern. Der regional starke Fokus sorgt dafür,

dass Mitarbeitende schnell vor Ort sind und flexibel reagieren können.

Psychiatrische Fachpflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt

Die angebotenen Leistungen decken ein breites Spektrum ab: Von der psychiatrischen

Fachpflege über die mobile Betreuung bis hin zur alltagsnahen Unterstützung. Dazu gehören

unter anderem die Strukturierung des Tages, Begleitung zu Terminen, gemeinsame Aktivitäten

und die Förderung persönlicher Fähigkeiten. Auch in akuten Situationen ist Hilfe verfügbar, da

das Team bei Bedarf rund um die Uhr erreichbar ist.

Eine enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegekraft und Klient steht im Vordergrund. Die

Betreuung soll nicht nur stabilisieren, sondern aktiv dazu beitragen, Lebensfreude

zurückzugewinnen und soziale Teilhabe zu stärken.

Mehrwert für Betroffene und Angehörige

Der ganzheitliche Ansatz der Wohlfühlpflege GmbH bietet sowohl Betroffenen als auch

Angehörigen einen hohen Nutzen. Die Versorgung im eigenen Zuhause schafft ein Umfeld, das

weniger belastend und deutlich persönlicher ist als ein stationärer Aufenthalt. Gleichzeitig

werden Angehörige entlastet, da sie sich auf ein jederzeit erreichbares, fachlich qualifiziertes

Team verlassen können.

Die Kombination aus individueller Betreuung, regionaler Nähe und fachlicher Spezialisierung

trägt dazu bei, Klinikaufenthalte zu reduzieren, Rückfälle zu verhindern und langfristig eine

höhere Lebensqualität zu erreichen.

Zukunftsorientiert und engagiert

Die Wohlfühlpflege GmbH erweitert kontinuierlich ihr Angebot und legt großen Wert auf die

Ausbildung und Förderung neuer Fachkräfte. Damit sichert das Unternehmen nicht nur seine

Versorgungsqualität, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der

psychiatrischen Pflege in der gesamten Region Hannover.

Erfahren Sie mehr über Wohlfühlpflege GmbH und ihr umfassendes Leistungsangebot: Hier klicken und informieren.

Wohlfühlpflege GmbH ist Ihr Spezialist für ambulante

psychiatrische Pflege, pHKP und mobile psychiatrische

Betreuung. Unser Ziel ist es, Menschen mit psychischen

Erkrankungen eine individuelle und qualitativ hochwertige

Pflege direkt in ihrem Zuhause zu bieten. Vertrauen und

Empathie stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns,

um die Lebensqualität unserer Klienten nachhaltig zu

steigern. Unser erfahrenes Team ist rund um die Uhr für Sie

da, um Sie und Ihre Angehörigen bestmöglich zu

unterstützen.

Firmenkontakt

Wohlfühlpflege GmbH

Ovidiu Stoica

Hauptstraße 138a

30826 Garbsen

05131-9802234



https://wohlfuehlpflege.com/

Pressekontakt

Script Forge

Arakel Breining

Bergkirchener Straße 33

32584 Löhne

0152 233 4545 3



https://script-forge.de/

