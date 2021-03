“Wohlstand mit Strategie” – Buch-Neuerscheinung

Das komprimierte Wissen des bekannten Finanzcoachs Bernd Reintgen

Haben Sie genug von Niedrig- oder Nullzinsen? Möchten Sie, dass Ihr Geld endlich so hart arbeitet wie Sie selbst? In seinem neuen Buch “Wohlstand mit Strategie” vermittelt der bekannte Finanzcoach Bernd Reintgen das entscheidende Wissen und erläutert die wichtigsten Geldanlagen, die nötig sind, um erfolgreich und sicher ein Vermögen aufzubauen und zu erhalten.

Sicher, entspannt und erfolgreich Vermögen aufbauen

Die vier wichtigsten Säulen für ein glückliches Leben in wahrem Wohlstand:

-Wie Sie einfach und mit Spaß mehr Geld sparen.

-Wie Sie mit Ihrer persönlichen Anlagestrategie Ihr Geld vermehren.

-Wie Sie relativ einfach Ihr Einkommen erhöhen.

-Wie Sie Ihren Wohlstand entspannt genießen

Dieses Buch ist für Menschen gedacht, die aus Angst, Unsicherheit oder Unwissenheit noch viel zu viel Geld in niedrig bis gar nicht verzinste Geldanlagen wie das Sparbuch, das Festgeld- oder Tagesgeldkonto, in Bausparverträge oder andere festverzinsliche Wertpapiere investiert haben. Gleichzeitig ist es ein Buch für erfahrene Anleger, die ihre Strategien optimieren möchten. Ganz besonders aber richtet sich “Wohlstand mit Strategie” an Menschen, die stressfrei mehr aus ihrem Geld machen möchten und denen eine Zukunft in finanzieller Unabhängigkeit oder finanzieller Freiheit wichtig ist.

Vermögensaufbau ohne Börsen-Stress und Crash-Angst

Sparen allein reicht nicht mehr aus, um ein Vermögen aufzubauen. Diese Einsicht ist bei vielen Menschen angekommen. Doch auch mit fachlichem Wissen über Investments allein werden sie kaum ein nennenswertes Vermögen aufbauen.

Das Geheimnis liegt in der richtigen Kombination aus solidem Grundlagenwissen, um teure Fehler zu vermeiden, und einer bestimmten Einstellung zu Wohlstand. Dazu gehören sowohl das konsequente Sparen als auch die Entwicklung persönlicher Einstellungen.

BUCH-NEUERSCHEINUNG

Bernd Reintgen: Wohlstand mit Strategie. Sicher, entspannt und erfolgreich Vermögen aufbauen

Edition Finanzen & Investment

ISBN: 978-3-9822247-0-1, 24.90 Euro.

Überall im Buchhandel und bei Amazon: https://amzn.to/37l0KJN

Bernd Reintgen ist Finanzcoach, Investmentexperte und gefragter Referent und Vortragsredner zu Finanzfragen. Seine Leidenschaft gilt seit fast 40 Jahren dem Thema Finanzen & Investments. Der Ko-Autor des Bestsellers “Wohlstand ohne Stress” zeichnet sich als Finanzmentor besonders dadurch aus, dass er die komplexe Materie der Anlageprodukte und des Vermögenaufbaus einfach, humorvoll und für jedermann verständlich vermitteln kann. Finanzwissen einfach erklärt: Dieser Devise folgt Bernd Reintgen in der Anlageberatung und beim Vermögensaufbau seit Jahrzehnten. Bernd Reintgen ist Gründer und CEO der Privat-Institut für Finanzen Rl GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach.

