Wohnmobil kaufen – nur wann?

Wann ist es günstig, ein Wohnmobil zu kaufen?

Tipps für die beste Zeit

Die besten Schnäppchen gibt es nach der Saison. Das gilt für Kleidung wie für Wohnmobile. Wer ein Wohnmobil kaufen will, sollte also folglich nach der Hauptreisesaison Ausschau nach einem guten Angebot halten, also in der Regel im Herbst. Viele Wohnmobil Anbieter wie zum Beispiel die Top Camp AG aus Interlaken, veranstalten im Herbst Hausmessen und bieten dann neue oder auch gebrauchte Fahrzeuge zu günstigeren Preisen als im Frühjahr vor Beginn der Reisesaison an. Häufig sind besonders die Fahrzeuge echte Preishammer, die zuvor als Mietmobile unterwegs waren.

Tipp: Wohnmobil mieten und anschliessend zu günstigeren Preisen kaufen

„In der Regel lassen wir Wohnmobile nicht länger als eine oder zwei Saisons in der Vermietung. Wer also im Herbst die Augen aufhält, kann einen jungen Gebrauchten nicht nur günstig, sondern auch noch mit Werksgarantie erwerben“, gibt Clemens Häsler, Geschäftsführer der Top Camp AG einen Tipp. Die Nachfrage nach gebrauchten Wohnmobilen ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen, sodass viele Mietmodelle bereits frühzeitig für einen Kauf reserviert werden. Dazu empfiehlt Clemens Häsler: „Wer während der Saison ein Fahrzeug bei uns mietet, dem rechnen wir einen Teil des Mietpreises auf den Kauf des Fahrzeugs an. Wer sich also in Bezug auf den Kauf unsicher ist, kann das Fahrzeug während des Mietens ausgiebig testen, prüfen, ob es allen Ansprüchen gerecht wird und so seine Kaufentscheidung auf eine gute Basis stellen“.

Der beste Zeitpunkt zum Kauf eines Wohnmobils ist der frühe Herbst

Die Begeisterung für Urlaub im Wohnmobil wächst. Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile der grossen Unabhängigkeit im Urlaub. Die Nachfrage und die Preise waren in den zurückliegenden Jahren hoch und werden es wohl auch noch bleiben. Umso wichtiger ist es aus Sicht von Clemens Häsler, auf die beste Zeit zum Wohnmobilkauf zu achten, um ein Schnäppchen zu machen. Wer im Herbst ein Mietmodell kauft, kann mehrere Tausend Franken bis zu 30 Prozent gegenüber dem Neupreis sparen. „Bei der Top Camp AG ist zudem gewährleistet, dass die gebrauchten Fahrzeuge vor dem Verkauf ausgiebig überprüft und instandgesetzt wurden“, stellt Clemens Häsler heraus.

