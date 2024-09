Wohnungsbau 2024: Wo wird in Deutschland am meisten gebaut?

August 2024: Steigende Bauaktivität in den Metropolen

Die Krise im deutschen Wohnungsbau hält an. Die Baugenehmigungen stagnieren seit Jahresbeginn auf einem niedrigen Niveau, auch wenn der Abwärtstrend scheinbar gestoppt werden konnte. Die im Juni genehmigten rund 17.700 neuen Wohnungen bedeuten einen Rückgang von etwa 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Trotz dieser Rückgänge bei den Genehmigungen zeigt die aktuelle GeoMap-Analyse, dass die Bautätigkeit in den größten deutschen Städten gegenüber dem Vorjahr zugenommen hat. Berlin führt mit 696 laufenden Bauprojekten und 255 geplanten Fertigstellungen bis Ende 2024 die Liste an, gefolgt von München mit 509 laufenden Projekten und 219 geplanten Fertigstellungen. Zum Vergleich: Im August 2023 verzeichnete Berlin 637 und München 448 aktive Bauprojekte.

August 2024: Steigende Bauaktivität in den Metropolen

Die neuesten Daten der GeoMap-Analyse von August 2024 belegen, dass die Bautätigkeit in den deutschen Metropolen im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen hat. Berlin führt die Liste erneut mit 696 aktiven Bauprojekten und 255 geplanten Fertigstellungen bis Ende 2024 an. Im Vergleich zum Vorjahr mit 637 Projekten bedeutet dies eine Zunahme der Bautätigkeit um etwa 9,3 Prozent.

Auch München verzeichnet einen Anstieg: Hier gibt es im August 2024 insgesamt 509 aktive Bauprojekte und 219 geplante Fertigstellungen bis Ende 2024. Dies entspricht einem Anstieg von 13,6 Prozent gegenüber den 448 Projekten im August 2023. Hamburg belegt mit 488 laufenden Bauprojekten und 183 geplanten Fertigstellungen den dritten Platz. Die Zunahme von 429 auf 488 Projekte entspricht einem Plus von rund 13,8 Prozent.

Auch in anderen Städten wie Leipzig, Frankfurt, Köln und Düsseldorf ist die Bautätigkeit stabil bis leicht steigend. Leipzig weist 295 laufende Bauprojekte auf, im Vergleich zu 250 im Jahr 2023. Frankfurt verzeichnet 176 laufende Projekte, im Vergleich zu 181 im Vorjahr.

Vergleich der Bautätigkeit: August 2023 vs. August 2024

Während Berlin im August 2023 noch 637 aktive Bauprojekte hatte, stieg die Zahl bis August 2024 auf 696 Projekte. In München wuchs die Zahl von 448 auf 509 Projekte, während Hamburg ebenfalls von 429 auf 488 aktive Bauvorhaben zulegen konnte. Dieser Anstieg ist ein Indikator dafür, dass trotz der allgemeinen Krise im Wohnungsbau und der rückläufigen Genehmigungszahlen weiterhin ein hohes Maß an Bautätigkeit in den größten Städten Deutschlands besteht. In den Städten Leipzig und Frankfurt hingegen ist die Bautätigkeit etwas stabiler. Leipzig verzeichnete 2023 noch 250 laufende Bauprojekte und stieg 2024 auf 295, während Frankfurt einen geringfügigen Rückgang von 181 auf 176 Projekte erlebte.

Methodische Hinweise

Die Bauprojektdaten umfassen sowohl aktive als auch historische Projekte und stammen aus der Online-Datenbank GeoMap, die über 30.000 Bauvorhaben verzeichnet. Für die vorliegende Analyse wurden rund 12.000 aktuelle Bauprojekte in Deutschland ausgewertet. Diese Daten werden kontinuierlich aktualisiert und von einem spezialisierten Rechercheteam vor Ort sorgfältig recherchiert und gepflegt.

In der Analyse werden die Bautätigkeiten in den zehn deutschen Städten mit den meisten laufenden Wohnbauprojekten detailliert dargestellt, um einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand in diesen urbanen Zentren zu bieten. Der Datenstand ist der 01. August 2024.

Die Leipziger Real Estate Pilot AG entwickelt und betreibt Online-Anwendungen für die Immobilienwirtschaft im DACH-Raum. Ihre Lösungen digitalisieren standardisierte Prozesse von der ersten Idee eines Immobilienprojektes über die Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Immobilieninvestition bis hin zum vollständigen Abverkauf und laufenden Betrieb. Über 60.000 Nutzer agieren bereits auf den angebotenen Plattformen.

