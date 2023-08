WOLFF & MÜLLER baut Schöneberger Eck in Berlin

Im Auftrag von ROCKSTONE Real Estate und GbR Kotek Semel errichtet das Bauunternehmen ein zwölfstöckiges Bürohochhaus und zwei Wohn-und Gewerbegebäude.

WOLFF & MÜLLER baut das Schöneberger Eck, ein Büro- und Wohnkomplex mit rund 11.000 Quadratmetern Fläche. Das Grundstück liegt im Stadtteil Schöneberg zwischen Barbarossa-, Martin-Luther- und Speyerer Straße. Auftraggeber für den Neubau sind die ROCKSTONE Real Estate und die GbR Kotek Semel. Die WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau Niederlassung Dresden und ihre Zweigniederlassung Berlin sind mit dem schlüsselfertigen Bau beauftragt. „Wir haben mit WOLFF & MÜLLER schon ein Bauvorhaben umgesetzt und sind von der Kompetenz des Unternehmens im Roh- und Schlüsselfertigbau überzeugt“, sagt Florian Sakowski, Geschäftsführer und Partner der ROCKSTONE Real Estate. Dem Auftrag ging eine siebenmonatige Preconstruction-Phase voraus: In gemeinsamen Workshops optimierten Bauherr und Bauunternehmen den geplanten Gebäudekomplex so, dass die Kosten- und Terminsicherheit sowie Baukapazitäten gewährleistet sind. Baubeginn ist der 17. April 2023. Bis März 2025 sollen die Neubauten mit gemeinsamer verbindender Tiefgarage fertig sein.

Moderner Gebäudekomplex mit diversen Nutzungen

Das Schöneberger Eck vereint mehrere Nutzungen: Im zwölfgeschossigen, gestaffelten Hochhaus entstehen Büros mit einer Brutto-Grundfläche von 8.130 qm. Die beiden weiteren Gebäude bieten auf 2.900 qm 22 neue Mietwohnungen sowie Ladenflächen. Besonderheiten des Projektes sind die gefalteten Metallelemente an der Außenfassade sowie Fassaden- und Dachbegrünungen. „Mit den Neubauten tragen wir zu einem lebendigem Stadtquartier bei. Wir setzen auf eine urbane Nutzungsmischung, die durch viel Grün und zeitgemäße Mobilitätsangebote ergänzt wird,“ erklärt Sakowski. Die hauseigene Tiefgarage ist mit Ladestationen für Elektrofahrräder und Elektroautos ausgestattet und bietet auch öffentliche Stellplätze für Lastenfahrräder an.

Digitales Bauen mit BIM

Mit der digitalen Arbeitsmethode BIM (Building Information Management), lassen sich alle Informationen im Lebenszyklus eines Bauwerks, vom Entwerfen und Planen über den Bau und den Betrieb bis zum Abriss, digitalisieren. Der große Vorteil ist, dass ein konsistentes Datenmodell als einzige und stets aktuelle Informationsquelle entsteht. Das Schöneberger Eck wird von Anfang an mit BIM realisiert – schon die Fachplaner haben am virtuellen Modell gearbeitet. WOLFF & MÜLLER nutzt das BIM-Modell auch für die Bauablaufplanung: „Alle Projektbeteiligten haben Tablets, um auf der Baustelle jederzeit auf alle Daten sowie Planunterlagen Zugriff zu haben. Papier wird so auf ein Minimum reduziert,“ sagt Roberto Renner, verantwortlicher Oberbauleiter der WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG in Dresden.

Prozesse optimieren mit Lean-Management

Beim Lean Management geht es darum, fortlaufend Prozesse zu verbessern und die gesamte Wertschöpfungskette schlank und effizient zu gestalten. Weder Zeit noch Ressourcen sollen verschwendet werden. Auf der Baustelle am Schöneberger Eck kommen die Lean-Methoden Last Planner System und die Taktplanung zum Einsatz. Das Last Planner System ist für Schlüsselfertigbau-Projekte mit einer hohen Anzahl unterschiedlicher Ausbaugewerke besonders geeignet. Das System hilft besonders bei der Koordinierung der Haustechnikgewerke im Grundausbau. Die Taktsteuerung wird beim Ausbau der Wohnungen sowie für den Mietausbau der Büroflächen verwendet.

WOLFF & MÜLLER baut für Berlin

Das neue Projekt befindet sich unweit des EUREF-Campus, auf dem WOLFF & MÜLLER bereits sechs Gebäude realisiert hat. Zurzeit setzt das Bauunternehmen dort das Industriemerkmal Gasometer instand und baut es schlüsselfertig zum Bürohaus aus. Der EUREF-Campus ist auch Sitz der Berliner Zweigniederlassung von WOLFF & MÜLLER. Ebenfalls im Bau ist ein weiteres Hochhaus in der Bundeshauptstadt – der 82 Meter hohe Bürokomplex Upbeat an der Heidestraße. WOLFF & MÜLLER hat zudem das TLW in der Gropiusstadt in Berlin-Neukölln gebaut, ein 20-geschossiges Wohnhochhaus mit einem fünfgeschossigen Stadthaus und einem Pavillon.

WOLFF & MÜLLER wurde 1936 gegründet und ist heute eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands in privater Hand. Das mittelständische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist überall dort vertreten, wo effektive, partnerschaftliche und innovative Lösungen gefordert sind: im Hoch- und Industriebau, Ingenieurbau, Stahlbau, bei der Bauwerkssanierung, im Tief- und Straßenbau sowie im Spezialtiefbau. Neben Bauleistungen bietet die WOLFF & MÜLLER-Gruppe auch Bau- und Rohstoffe sowie baunahe Dienstleistungen an. Sie beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter an 26 Standorten im Bundesgebiet und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von 930 Millionen Euro.

Mehr Informationen auf der Website www.wolff-mueller.de

Firmenkontakt

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

Heidrun Rau

Schwieberdinger Straße 107

70435 Stuttgart

+49 (711) 82 04-0



http://www.wolff-mueller.de

Pressekontakt

Communication Consultants GmbH Engel & Heinz

Heidrun Rau

Breitwiesenstraße 17

70565 Stuttgart

0711/9789328



https://www.cc-stuttgart.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.