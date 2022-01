Woran erkenne ich echte Schmuck Unikate?

Echte Schmuck Unikate mit eigenem Charakter – New Creations

Wir leben in einer Welt voller Massenproduktionen – auch in der Schmuckherstellung. Schmuck-Unikate sind selten geworden. Denn mit der hohen Nachfrage muss auch die Menge stimmen. Jedoch sehnen sich die meisten Menschen dennoch nach Einzigartigkeit und Individualität. Echte Schmuck Unikate weisen ihren ganz eigenen Charakter auf: Was zuvor noch ein einfaches Stück Metall war, verwandelt der Goldschmied mit seiner filigranen Arbeit zu etwas unverwechselbar Schönem. New Creations stellt in der traditionellen Goldschmiede individuelle Schmuck Unikate her und verkauft diesen in u.a. im Online-Shop. „Viele Menschen sind auf der Suche nach Schmuck Unikaten, die sie nicht einfach „um die Ecke“ finden. Sie möchten etwas, das nur sie besitzen und es auch als solches tragen.“, erzählt Nico Farrell, Geschäftsführer von New Creations.

Originalität in der Schmuckwelt – echte Schmuck Unikate

Unikate in der Schmuckwelt sind vom geschulten Auge meist auf einen Blick zu erkennen: Während der gängige Modeschmuck meist dieselbe Form und Art aufweist, zeigen individuelle Unikate ihre wahre Schönheit. Sie heben sich in Machart und Originalität von der herkömmlichen Massenware ab. Meist haben sie einen speziellen Schliff und fallen durch ihre Beschaffenheit sofort ins Auge. Den entscheidenden Unterschied machen Härte, Klarheit und Transparenz des Edelsteins oder auch seine spezielle Farbe. Relevant sind zudem seine optischen Eigenschaften, etwa die Art, wie er das Licht bricht oder absorbiert. Der Charakter des Steins, die Beschaffenheit des Metalls und seine individuelle Verarbeitung machen folglich echte Schmuck Unikate aus. „Die Kunden achten zuerst auf das Aussehen, wenn sie dann bei näherer Betrachtung noch die Qualität erkennen, sind sie überzeugt.“, berichtet Nico Farrell. „Die traditionelle Handwerkskunst ist dann letztendlich das, was ausschlaggebend ist“, berichtet Nico Farrell.

Mit Feinheiten und Leidenschaft zum echten Schmuck Unikat

In Schmuck Unikaten spiegelt sich die Leidenschaft des Goldschmiedes wider. Denn jede kleinste Feinheit und präzise eingearbeitete Edelsteine zeigen, wie viel Arbeit und Mühe darin stecken. Denn von der eigentlichen Vorstellung bis hin zum fertig geschliffenen Schmuck ist es ein weiter Weg. „Es erfordert Zeitaufwand, viel Fingerspitzengefühl und Geduld, doch das Ergebnis ist die Arbeit immer wieder aufs Neue wert“, schwärmt Nico Farrell.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

Kontakt

New Creations

Nico Farrell

Margaretenstrasse 20

18609 Ostseebad Binz

038393 436318

presse@newcreations.de

http://www.newcreations.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.