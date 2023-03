Woran erkenne ich eine gute Thai Massage in Stuttgart?

Woran erkenne ich eine gute Thai Massage? Tipps, die Ihnen bei der Suche in Stuttgart behilflich sind.

Bereits Aristoteles war der Überzeugung, dass: Freude an der Arbeit das Werk vortrefflich geraten lässt. In diesem Sinne gleicht nicht jede Thaimassage, der Kittys Thai Massage Stuttgart. Mit einem Team professionell ausgebildeter Fachkräfte gelingt es unserem Haus, die Ganzkörpermassage der „uralten, heilsamen Berührung“ nach allen Regeln der Kunst durchzuführen. Dies bedeutet in erster Linie, dass unsere Fachkräfte einen Abschluss der „Thai Traditional Medical Service Society“ besitzen. Hiermit wird gleichermaßen sichergestellt, dass die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe geführte Anwendungstechnik allen Normen und Regeln entspricht. Woran Sie eine seriöse Thai Massage außerdem erkennen, dies erfahren Sie jetzt im weiteren Verlauf.

Woran erkenne ich, dass die Thaimassage in Stuttgart seriös ist?

Die Thaimassage beziehungsweise Thai-Yoga-Massage ist eine seit dem 5. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung angewandte Massagetechnik, die sich aus verschiedenen Streck- und Dehnübungen sowie Druckpunktmassagen zusammensetzt, welche dem Yoga und der Akupressur entnommen wurden. Ziel ist es, den Körper, Geist sowie den seelischen Allgemeinzustand so zu revitalisieren, dass eine allgemein positive Grundstimmung daraus entsteht. Dazu kommen verschiedene Behandlungstechniken und Massageroutinen zum Einsatz, die mindestens eineinhalb Stunden Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Der Ablauf einer Thai Massage folgt somit strengen Regeln und ist durch einen strikten Behandlungsplan gekennzeichnet. Dieser besteht aus mindestens über fünfzig verschiedenen Massageanwendungen und Übungen, die routinemäßig bei Personen ohne Beschwerden durchgeführt werden. Sollten Sie mit einem bestimmten Leiden zu unserer Thaimassage in Stuttgart kommen, so kann sich die individuelle Behandlung auf einen größeren Zeitrahmen erstrecken. Dieser kann bis zu drei Stunden dauern und dient der Revitalisierung sowie Reduzierung von Krankheitssymptomen. Dabei erhebt die traditionelle Thaimassage keinen Anspruch an ein Heilversprechen, sondern orientiert sich zunächst erst einmal an der Linderung von Symptomen. Neben der Massage selbst sollte eine professionelle Thaimassage ebenfalls folgende Behandlungsstrategien benutzen.

Ausstattung, Ausbildung und Betriebsmanagement: die Grundpfeiler einer professionellen Thai Massage in Stuttgart

Um zu prüfen, ob es sich bei der angebotenen Thai Massage in Stuttgart um eine seriöse Massageanwendung handelt, sollten Sie zunächst sämtliche Hygienestandards in Augenschein nehmen. Dies berücksichtigt ebenfalls den korrekten Ablauf einer Thai Massage, die nur in abgetrennten Räumen stattfindet. Ausschließlich durchgeführt von zertifizierten Fachkräften, müssen diese einen Qualitätsaward vom Gesundheitsministerium der thailändischen Regierung nachweisen können. Damit wird die Echtheit der Ausbildung und aller damit verbundenen Leistungen garantiert.

Bei der Kittys Thai Massage in Stuttgart können wir Ihnen dies jederzeit gewährleisten. Neben speziellen Rückenmassagen und der Ganzkörpermassage können wir individuell auf Sie, unsere Kunden, eingehen. Während die Dehn- und Streckübungen der Yogasequenzen primär die Muskel- und Gelenkmobilisation ansprechen, werden durch intensive Druckpunktmassagen die Energiepunkte und Energielinien Ihres Körpers revitalisiert. Dies kann zur Linderung von Knie-, Rücken- und Kopfschmerzen eingesetzt werden, aber auch zur Behandlung von Schlafstörungen. Profitieren Sie jetzt von unseren Sonderangeboten und vergessen Sie nicht eine Massage online in Stuttgart zu buchen.

Kittys Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massage für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

