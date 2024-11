Work-Life-Balance in der Hotellerie: Hotel Investments AG führt „Null-Bock-Tag“ ein

Die Hotel Investments AG führt in Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG den „Null-Bock-Tag“ ein – eine innovative Maßnahme zur Förderung der Work-Life-Balance in der Hotellerie.

In der Hotellerie, wo lange Arbeitszeiten und hoher Stress oft an der Tagesordnung stehen, haben Mitarbeitende häufig mit Erschöpfung und privaten Herausforderungen zu kämpfen. Um dem entgegenzuwirken, führt die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) in Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) den „Null-Bock-Tag“ ein – eine innovative Maßnahme zur Förderung der Work-Life-Balance. An diesem Tag können Mitarbeitende nach ihren eigenen Bedürfnissen eine Auszeit nehmen, ohne feste Aufgaben oder Deadlines – und das ganz ohne Krankmeldung oder Urlaubsantrag.

In der Hotellerie, wo lange Arbeitszeiten, unregelmäßige Schichten und hoher Stress häufig zum Alltag gehören, haben Mitarbeitende oft mit Erschöpfung, Schlafmangel und privaten Herausforderungen wie familiären Verpflichtungen zu kämpfen. Um diesen Belastungen entgegenzuwirken und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern, führt die Hotel Investments AG in Zusammenarbeit mit ihrem Partner, der REBA IMMOBILIEN AG, den sogenannten „Null-Bock-Tag“ ein.

Dieser Tag gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich ohne festgelegte Aufgaben oder Deadlines einen Tag lang zu erholen und ihre Zeit nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten – ganz ohne die Notwendigkeit einer Krankmeldung oder Urlaubsanfrage.

Freiheit für Erholung und Kreativität

Der „Null-Bock-Tag“ bietet den Mitarbeitenden die Freiheit, ihre Arbeitsroutine bewusst zu unterbrechen. Sie sind eingeladen, den Tag für persönliche Regeneration, kreative Auszeiten oder einfach zur Entspannung zu nutzen.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, erklärt: „Dieser Tag ist ein wichtiger Schritt, um unseren Mitarbeitenden Raum für Erholung und Kreativität zu geben. Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das den Wert der Erholung genauso hoch schätzt wie den der Arbeit.“

Positive Resonanz und langfristige Effekte

Die Maßnahme wurde von den Mitarbeitenden bereits begeistert aufgenommen. Erste Rückmeldungen zeigen, dass der „Null-Bock-Tag“ den Stresspegel senkt und gleichzeitig den Teamgeist stärkt. Langfristig soll der Tag nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Mitarbeitermotivation und das kreative Potenzial fördern, indem er den Mitarbeitenden eine dringend benötigte Auszeit bietet.

Gemeinsam für eine bessere Arbeitskultur

Die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG setzen sich gemeinsam für eine moderne, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ein. Der „Null-Bock-Tag“ stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer gesünderen und nachhaltigeren Arbeitsweise dar, die besonders in der Hotellerie dringend notwendig ist.

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

