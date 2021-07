Workation: Mitarbeiter von Traum-Ferienwohnungen kombinieren Arbeiten und Reise

Das Bremer Unternehmen Traum-Ferienwohnungen reagiert auf die steigende Nachfrage von Mitarbeitern, die flexibel arbeiten wollen. Die 700 Quadratmeter große Bürofläche in der Bremer Überseestadt steht den Mitarbeitern auch nach der Corona-Virus-Situation weiterhin zur Verfügung, sie sind aber nicht verpflichtet, ins Büro zu kommen. Von nun an können alle 130 Mitarbeiter wählen, wo sie arbeiten wollen. Das Homeoffice in ein Ferienhaus zu verlegen, ist ebenfalls möglich.

“Traum-Ferienwohnungen hat schon immer eine sehr professionelle und auf Vertrauen und Verantwortungsübernahme beruhende Unternehmenskultur gepflegt, mit sehr viel Freiraum für unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter haben uns während des Corona-Lockdowns gezeigt, dass sie mehr als in der Lage sind, ihre Arbeit von überall aus zu erledigen. Wir wollen diese bereits gelebte Flexibilität nun offiziell machen und unseren Kollegen die Möglichkeit geben, ihre bevorzugte Arbeitsumgebung zu wählen, egal ob sie im Büro, Homeoffice, Co-Working Space, in einer Ferienwohnung oder in einer Hotellobby arbeiten wollen”, sagt Ruud Smeets, Geschäftsführer von Traum-Ferienwohnungen. “Jeder sollte dort arbeiten können, wo er oder sie sich am wohlsten und effektivsten fühlt”, so Smeets. Das Unternehmen ist vor allem in der Urlaubs- und Reisebranche tätig. Nicht nur deshalb sei es sinnvoll, von einem Urlaubsort aus zu arbeiten: “Wir glauben, dass eine entspannte Arbeitsatmosphäre und ein gesundes Maß an Selbstbestimmung der Schlüssel zu einem produktiven und glücklichen Team sind”, so Smeets weiter.

Regelmäßige Meetings finden weiterhin in der Bremer Zentrale statt. Die digitale Teilnahme war bei Traum-Ferienwohnungen auch schon vor den Corona-Lockdowns möglich und von allen akzeptiert. “Wir haben einige Mitarbeiter, die schon seit einigen Jahren komplett remote für uns arbeiten und nicht in oder bei Bremen wohnen”, sagt Smeets. Deshalb sind bei Traum-Ferienwohnungen alle Besprechungsräume mit Videokonferenzsystemen ausgestattet und, nicht nur wegen des Coronavirus, haben die Mitarbeiter alle technischen Möglichkeiten, um flexibel zwischen dem Büro oder einem anderen Arbeitsplatz wechseln zu können. “In Zukunft wollen wir diese bereits praktizierte Form der Flexibilität einfach ausbauen und einen Schritt weiter gehen. Die ersten Mitarbeiter haben bereits von den neuen Möglichkeiten Gebrauch gemacht und ihren Arbeitsplatz einfach für eine Weile an einen Ort mit Meerblick verlegt”, sagt Smeets lächelnd.

Workation: Auszeit vom Arbeitsalltag

Carlotta Stegemann, Social Media Managerin, und Sarah Joost, Content Marketing Managerin bei Traum-Ferienwohnungen sind Mitte Juni eine Woche nach Mallorca gereist, um Arbeit und Urlaub zu kombinieren. “Nach der langen Zeit am heimischen Schreibtisch konnten wir uns von einem neuen Umfeld inspirieren lassen und neue Energie tanken. Natürlich ist die Zeit nach Feierabend die schönste. Denn, wenn man seine Arbeit erledigt hat, kann man den Urlaubsort in vollen Zügen auskosten”, so Stegemann. Auch Joost hat die Kombination aus Arbeit und Urlaub überzeugt: “Für mich war das vor allem ein Gefühl von Freiheit. Einfach mal mit dem Laptop unter dem Arm los reisen und arbeiten können, wo man möchte.” Arbeiten, wo andere Urlaub machen, sei ein Privileg, das beide nicht mehr missen möchten. “Eine neue Umgebung fördert die Kreativität. Kaum waren wir eine Woche aus dem gewöhnlichen Arbeitsumfeld raus, sind ganz neue Ideen und Ansätze entstanden”, ergänzt Stegemann.

Die Vorbereitung: Arbeit und Urlaub verbinden

Eine Workation benötigt allerdings auch eine gute Vorbereitung. Bei der Planung sollte man nach einer Ferienunterkunft mit WLAN suchen. Auf dem Portal von Traum-Ferienwohnungen gibt es europaweit über 70.000 Ferienwohnungen und Ferienhäuser mit diesem Ausstattungsmerkmal. “Auch auf gute Sitzmöglichkeiten sollte man achten und die Kommunikation mit den Kollegen vorab abstimmen”, so Joost. Die beiden Mitarbeiterinnen sind regelrecht auf den Geschmack gekommen, das nächste Mal soll es zum Arbeiten für zwei bis drei Wochen nach Frankreich gehen, um Nizza und Umgebung zu erkunden.

Der Geschäftsführer ist begeistert von dem Enthusiasmus seiner Mitarbeiterinnen:

“Als Unternehmen ist es unsere Aufgabe, neue innovative Wege zu beschreiten, um gemeinsam erfolgreich zu bleiben. Beschleunigung und Entschleunigung sind eng miteinander verbunden – das eine ist ohne das andere nicht denkbar”, sagt Smeets.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

