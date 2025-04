World of Fireplaces 2025: pureBLACK: Die Kunst der vollkommenen Reduktion

Puristische Eleganz – auch ohne Flammen

Schwarz fasziniert. Es steht für Tiefe, Eleganz und zeitloses Design. Die neue pureBLACK Kaminofen Edition von Oranier greifen dieses Gestaltungselement auf und kombinieren exklusive Materialien mit einer kompromisslosen Formensprache. Angefangen von der Ofenhülle und den Griffen, über die dunkle Feuerraumauskleidung bis hin zur dunklen Glaskeramik – die durchgängig schwarze Gestaltung schafft eine vollkommen reduzierte, edle Optik.

Das pureBLACK Effektglas verleiht dem Kamin zwei faszinierende Gesichter: Im kalten Zustand bleibt die halbtransparente Sichtscheibe schwarz und bildet eine Einheit mit dem Ofen – ohne Einblick in den Brennraum. Ist das Feuer entfacht, entsteht ein intensives Flammenspiel mit klar konturierten Lichtverläufen, das sich eindrucksvoll von der dunklen Umgebung abhebt. Erlischt das Feuer, bleibt die helle Asche hinter der dunklen Scheibe für das Auge verborgen.

Kaminöfen in pureBLACK setzen Maßstäbe in der modernen Raumgestaltung. Ihre minimalistische Ästhetik fügt sich nahtlos in puristische, industrielle oder luxuriöse Interieurs ein. Die konsequent schwarze Optik sorgt auch in der warmen Jahreszeit für eine stilvolle Raumwirkung. Ohne sichtbare Brennkammer und mit einer edlen, geschlossenen Front wird der Ofen zur Skulptur, die auch ohne Flammen beeindruckt.

„Um eine breite Zielgruppe anzusprechen, bieten wir drei Bestseller aus unserem Programm in pureBLACK an“, so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der Oranier Heiztechnik. „Diese neue Gerätegeneration rückt die Ästhetik in den Mittelpunkt. Mit ihrer durchdachten Gestaltung und dem dunklen Effektglas bieten sie nicht nur ein außergewöhnliches Feuererlebnis, sondern sind zugleich ein Designobjekt für moderne Wohnraumkonzepte.“

Feuer live erleben – auf der WOF 2025

Fachbesucher haben die Möglichkeit, das Design und die Kraft der Flammen hinter den dunklen Scheiben live zu erleben. Mitarbeiter und Geschäftsführung von Oranier freuen sich am Messestand D 23 in Halle 5 vom 28. bis 30. April 2025 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr auf persönliche Gespräche. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland. Zudem unterhält das Unternehmen eine eigene Vertriebsniederlassung in Österreich. Das Unternehmen hat seinen Sitz im hessischen Haiger und ist Mitglied des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.

