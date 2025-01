Worldline verlängert langfristige Partnerschaft für Issuing Services mit KBC

Frankfurt a. M. / Brüssel, 22.01.2025 – Worldline [Euronext: WLN], ein globaler Marktführer für Zahlungslösungen, verlängert seine bestehende Partnerschaft mit der KBC/CBC (KBC), einer der führenden Finanzgruppen in Europa. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Worldline auf dem belgischen Markt weiterhin Issuing Processing Services und Dienstleistungen zur Transaktionsabwicklung anbieten. Auf diese Weise trägt das Unternehmen dazu bei, die Ziele der KBC weiterzuentwickeln und umzusetzen.

Der Vertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren basiert auf den kundenorientierten Lösungen von Worldline sowie der vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Worldline und der KBC. Als eine der führenden belgischen Banken und als wichtiger internationaler Akteur ist es für die KBC entscheidend, ihre Dienstleistungen und Produkte mit den Anforderungen von Markt und Kunden weiterzuentwickeln. Worldline zeichnet sich durch robuste und zuverlässige Issuing Processing Services und ein fundiertes Verständnis für Kundenbedürfnisse sowie Markttrends aus. So hat die KBC einen branchenführenden Partner, der kontinuierlich für Verbesserung, Innovationen und Wachstum sorgt. Auf der anderen Seite stärkt die Verlängerung der Zusammenarbeit die Präsenz von Worldline im belgischen Markt und ist ein Beispiel dafür, wie stark das Unternehmen Finanzinstitute weltweit unterstützt.

Ivo De Meersman, General Manager Payments & Cards bei der KBC: „Wir freuen uns, dass wir unsere bestehende Partnerschaft mit Worldline verlängern konnten. Die enge Zusammenarbeit mit diesem etablierten Partner, der branchenführende Payment Services anbietet und unsere Anforderungen und Erwartungen genau versteht, schätzen wir sehr. Wir sind gespannt auf die weitere Zusammenarbeit: Mit der Hilfe von Worldline wollen wir unsere Ziele erreichen und unseren Kunden langfristig einen größeren Mehrwert bieten.“

Alessandro Baroni, Head of Financial Services bei Worldline: „Die Verlängerung dieser Partnerschaft festigt nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Worldline und der KBC, sondern ist auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Worldline Partnerschaften angeht und entwickelt. Als globaler Branchenführer legen wir großen Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und exzellenten Service. Wir freuen uns auf die weitere Kooperation mit der KBC und darauf, das Potenzial unserer Angebote auf regionaler und internationaler Ebene unter Beweis zu stellen.“

ÜBER WORLDLINE:

Worldline [Euronext: WLN] ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Zahlungsbranche und der bevorzugte Technologiepartner für Händler, Banken und Acquirer. Mit 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Worldline seinen Kunden nachhaltige, vertrauenswürdige und innovative Lösungen, die ihr Wachstum fördern. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen gehören Instore- und Online-Commercial-Acquiring, hochsichere Zahlungstransaktionsabwicklung und zahlreiche digitale Services. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Worldline einen Umsatz von knapp 4,4 Milliarden Euro.

ÜBER KBC

Die KBC ist eine der führenden Finanzgruppen in Europa. Sie ist eine Multikanal-Bank- und Versicherungsgruppe mit geografischem Schwerpunkt in Europa, die sich hauptsächlich an Privatkunden, KMU und lokale Midcaps wendet. In ihren Kernmärkten Belgien, Tschechische Republik, Bulgarien, Ungarn und Slowakei nimmt die Gruppe eine bedeutende und in vielen Fällen führende Position ein. Darüber hinaus ist die KBC-Gruppe selektiv in einer Reihe anderer Länder und Regionen der Welt vertreten.

Firmenkontakt

Worldline

Susanne Stöger

Lyonerstraße 15

60528 Frankfurt

+43 717016524



https://worldline.com/de-de/home.html

Pressekontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 20



http://www.elementc.de