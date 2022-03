WorldWithoutNature: Owly verschwindet aus dem Hootsuite-Logo

Hootsuite will mit dem WWF und vielen internationalen Marken das Bewusstsein für den dramatischen Naturverlust schärfen

Hamburg – 4. März 2022 -Hootsuite, der weltweit führende Anbieter von Social Media Management-Lösungen, hat sich mit dem World Wide Fund for Nature (WWF), gemeinnützigen Organisationen, Sportteams und einigen der weltweit führenden Marken zusammengetan, um anlässlich des heutigen Weltnaturschutztages Tier- und Naturreferenzen aus ihren Brandings zu entfernen.

Hootsuite wird sein Maskottchen Owly für einen Tag von allen Hootsuite-Kanälen weltweit entfernen, um auf den katastrophalen Verlust der Artenvielfalt und die damit verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Risiken hinzuweisen. Über 100 Marken und Sportteams auf der ganzen Welt haben sich bereit erklärt, an der Initiative teilzunehmen und die Aktion zu unterstützen, darunter: Timberland, Gorilla Glue, Dove, Gymshark, On The Beach, Airwick, Duolingo, Carlsberg und zahlreiche Sportmannschaften wie Wolves, Sunderland, Aston Villa, Hull City, West Brom und andere.

„Bei Hootsuite sind wir unglaublich stolz darauf, wieder einmal unsere Unterstützung für die #WorldWithoutNature-Kampagne im Rahmen des Weltnaturschutztages zu zeigen“, so Iain Beable, Social Marketing Strategist bei Hootsuite. „Die anhaltende Bedrohung unseres Planeten war noch nie so offensichtlich wie jetzt – kleine Schritte von uns allen können einen Unterschied machen, um sicherzustellen, dass wir einen gesünderen Planeten für kommende Generationen schaffen.“

Laut dem Living Planet Report 2020 des WWF sind die weltweiten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Reptilien und Fischen in den letzten Jahrzehnten um durchschnittlich 68 % zurückgegangen. Der Bericht zeigt auch, dass sich der seit 1970 zu beobachtende Rückgang der Artenvielfalt bis 2050 stetig fortsetzen wird – wenn die Welt so weitermacht wie bisher. Diese Verluste werden wahrscheinlich dazu führen, dass der Planet nicht mehr in der Lage sein wird, heutige und künftige Generationen von Menschen zu ernähren.

„Der anhaltende Rückgang der Artenvielfalt kann nicht einfach ignoriert werden. Wir wissen, dass dies katastrophale Auswirkungen auf unseren Planeten haben wird und es liegt in unserer DNA bei Hootsuite, aktiv zu werden“, sagt Eva Taylor, CSR Director bei Hootsuite. „In diesem

Jahr haben wir eine Spendenkampagne mit unserem Partner Benevity ins Leben gerufen, um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihren Einfluss am 3. März zu verdoppeln.“

„Im Vorfeld der entscheidenden Verhandlungen auf der COP15, auf der die globalen Ziele für die biologische Vielfalt für die kommenden Jahre festgelegt werden, fordern wir die Regierungen auf, sich auf ein ehrgeiziges, positives Naturziel und eine Reihe konkreter Ziele zu einigen, um den Verlust der Natur und den Rückgang der Wildtiere bis zum Ende des Jahrzehnts umzukehren“, sagte Marco Lambertini, Generaldirektor des WWF International. „Es ist an der Zeit, dass auf das Bekenntnis zum Schutz der Natur auch Maßnahmen folgen.“

Die WWF-Aktion #WorldWithoutNature war ursprünglich die Idee von One Minute Briefs und wurde erstmals zum Weltnaturschutztag im Jahr 2020 entwickelt.

Die Kampagne umfasst auch einen eigenen Hashtag auf Twitter für #WorldWithoutNature.

Weitere Informationen unter: https://explore.panda.org/wwn

Über den Weltnaturschutztag

Der Weltnaturschutztag (World Wildlife Day) findet jährlich am 3. März statt, um die wildlebenden Tiere und Pflanzen der Welt zu feiern und das Bewusstsein für sie zu schärfen.

Der Aufruf #WorldWithoutNature (Welt ohne Natur) kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Regierungen aus der ganzen Welt darauf vorbereiten, die Einzelheiten eines neuen globalen Abkommens für die Natur auf dem globalen Biodiversitätsgipfel COP15 auszuhandeln, der noch in diesem Jahr in Kunming, China, stattfinden soll.

Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Wälder und Lebensgrundlagen: Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt“. Es soll die zentrale Rolle der Wälder, der Waldarten und der Ökosystemleistungen bei der Sicherung des Lebensunterhalts von Hunderten Millionen Menschen weltweit und insbesondere von indigenen und lokalen Gemeinschaften mit historischen Bindungen an bewaldete und waldnahe Gebiete hervorheben.

Über den WWF

Der WWF ist eine unabhängige Naturschutzorganisation mit über 30 Millionen Unterstützern und

einem globalen Netzwerk, das in über 100 Ländern aktiv ist. Der WWF hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zerstörung der natürlichen Umwelt der Erde zu stoppen und eine Zukunft aufzubauen, in der die Menschen in Harmonie mit der Natur leben, indem er die biologische Vielfalt der Welt bewahrt, die nachhaltige Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen sicherstellt und die Verringerung von Umweltverschmutzung und verschwenderischem Konsum fördert. Besuchen Sie www.panda.org/news für die neuesten Nachrichten und Medienressourcen und folgen Sie uns auf Twitter @WWF_media.

Über Hootsuite

Hootsuite ist der weltweite Marktführer im Bereich Social Media Management. Mit über 210.000 bezahlten Accounts und Millionen von Nutzern betreibt Hootsuite Social Media für Marken und Organisationen auf der ganzen Welt, von den kleinsten Unternehmen bis hin zu den größten Konzernen. Hootsuites unvergleichliche Expertise in den Bereichen Social Media Management, Social Insights, Employee Advocacy und Social Customer Care ermöglicht es Organisationen, ihre Marken, Unternehmen und Kundenbeziehungen mit Social Media strategisch zu erweitern.

Hootsuite Academy, die branchenführende Online-Lernplattform, fördert Bildung und Wachstum durch eine breite Palette von Zertifizierungen. Sie hat bereits über eine Million Kurse für mehr als eine halbe Million Menschen weltweit bereitgestellt.

Weitere Informationen unter https://hootsuite.com/de/

Firmenkontakt

Hootsuite

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

hootsuite@elementc.de

http://www.hootsuite.com/de

Pressekontakt

ELEMENT C

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

hootsuite@elementc.de

http://www.hootsuite.com/de