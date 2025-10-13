Wrike präsentiert neue Lösungen für die Zusammenarbeit von Mensch und KI

Wrike stellt KI-Agenten, einen Agent Builder, neue visuelle Tools sowie weitere Innovationen für Arbeitsabläufe in Unternehmen für die intelligentere und schnellere Zusammenarbeit vor.

SAN DIEGO, USA, 13. Oktober 2025 – Wrike, die intelligente Plattform für Arbeitsmanagement, hat auf der jährlichen Benutzerkonferenz Collaborate 2025 neue KI-gestützte Funktionen und Erweiterungen der Plattform vorgestellt. Sie sollen Teams dabei unterstützen, Workflows zu automatisieren, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Ideen nahtlos umzusetzen. Diese Innovationen sind Wrikes bisher größter Schritt hin zu einem intelligenten, vollständig integrierten System für modernes Arbeitsmanagement.

Agent Builder und KI-Agenten: No Code. No Limits.

Wrike gibt Anwendern direkten Zugang zu den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – mit dem neuen Agent Builder, einer No-Code-Oberfläche, über die sich individuelle KI-Agenten mithilfe natürlicher Sprache erstellen und einsetzen lassen. So wird Automatisierung sowohl für technische als auch für nicht-technische Nutzer ermöglicht. Die Teams behalten dabei die volle Kontrolle darüber, wie die Agenten arbeiten, welchen Kontext sie nutzen und welche Aktionen sie ausführen.

Zur beschleunigten Einführung stellt Wrike vorkonfigurierte Agenten bereit, die wiederkehrende Aufgaben automatisieren und unmittelbare Effizienzgewinne ermöglichen. Dazu gehören:

– Risk Agent: überwacht Projekte und erkennt potenzielle Risiken – bevor sie eskalieren

– Intake Agent: optimiert die Einreichung von Anträgen und das Ausfüllen von Formularen

Diese Agenten ermöglichen nicht nur sofortige Effizienzgewinne, sondern sind auch eine Vorlage, um eigene, maßgeschneiderte Agenten zu entwickeln – und so die Umsetzung von Ideen zu Ergebnissen zu beschleunigen.

Visuelle Zusammenarbeit mit Wrike Whiteboard, powered by Klaxoon

Nach der Akquisition von Klaxoon durch Wrike Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen Wrike Whiteboard eingeführt: einen vollständig in die Wrike-Plattform eingebetteten, visuellen Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit. Wrike Whiteboard basiert auf Klaxoon und bietet eine intelligente, unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Teams Ideen in Echtzeit sammeln, organisieren und präsentieren können.

Mithilfe visueller Kommunikation und neuer KI-Funktionen können Anwender frei formulierte Ideen gruppieren, vollständige Workshop-Board-Vorlagen mithilfe natürlicher Sprachbefehle generieren und Echtzeit-Dashboard-Widgets von Wrike direkt in die Arbeitsfläche einbetten. Dadurch wird die Lücke zwischen Kreativität und strukturierter Umsetzung geschlossen.

Enterprise-Plattform-Upgrades: Solution Center und Federated Space Configuration

Wrike stellte außerdem zwei neue Bausteine zur Skalierung von Unternehmensprozessen vor:

– Solution Center ist eine zentralisierte Online-Community, in der vorgefertigte Lösungsvorlagen von Experten veröffentlicht und heruntergeladen werden können. Diese optimieren die Einrichtung und skalieren Best Practices für Millionen von Benutzern in der Kunden-Community von Wrike.

– Federated Space Configuration ist eine Enterprise-Funktion, mit der Administratoren Best-Practice-Elemente abteilungsübergreifend und im gesamten Unternehmen teilen können.

Die Neuerungen ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, größere Konsistenz sowie Governance und Effizienz auf Unternehmensebene.

Wrike Solution Suites: Bewährte Workflow-Lösungen für messbare Ergebnisse

Die Solution Suites von Wrike sind speziell entwickelte Workflow-Paketlösungen, die Unternehmen alles Nötige bieten, um komplexe Aufgaben von der Kampagnenplanung bis zur Kundenlieferung auf einer einzigen, sicheren Plattform zu verwalten. Mit integrierter KI, visueller Zusammenarbeit und nahtlosen Systemintegrationen helfen Solution Suites Unternehmen dabei, sich schnell anzupassen, Best Practices zu skalieren und messbare Ergebnisse innerhalb von Wochen, anstatt Monaten zu erzielen.

Die verfügbaren Suites für Marketing, Kundenservice, Portfoliomanagement, Produktlebenszyklen und Agentur-Workflows beschleunigen die Umsetzung, vereinfachen die Zusammenarbeit, steigern die Produktivität, sparen Zeit und Ressourcen und erhöhen die Profitabilität. Mit dem innovativen Wrike Agent Builder lassen sich diese Lösungen zudem um individuelle, KI-gestützte Agents erweitern, die die Ergebnisse weiter optimieren.

Die neue Zukunft der intelligenten Arbeit

Mit KI-Agenten, visueller Zusammenarbeit auf Basis von Klaxoon und skalierbaren Enterprise-Lösungen setzt Wrike einen neuen Standard für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, Ideen schneller in die Umsetzung zu bringen.

Zitate

„Erfolg entsteht nicht durch immer mehr Tools, sondern durch die Bündelung von Arbeit auf einer intelligenten Plattform, die sich anpasst, dazulernt und mit dem Unternehmen wächst. Wrike geht über klassisches Aufgabenmanagement hinaus. Wir verändern grundlegend, wie Arbeit erledigt wird. Mit KI-Agenten, Wrike Whiteboard powered by Klaxoon und unseren neuen Solution Suites für Unternehmensabläufe unterstützen wir Teams, Ideen schneller, transparent und verlässlich in Ergebnisse umzusetzen.“ – Thomas Scott, CEO, Wrike

„Die KI-Agenten von Wrike sind wie zusätzliche Teammitglieder. Wir haben die Datenerfassung in mehreren Abteilungen automatisiert, sparen jede Woche Stunden an Arbeitszeit und können internen, wie auch externen Anfragen viel schneller nachkommen.“ – James Ball, VP of Project Management, Jellyfish

„Diese Innovationen zeigen, was möglich ist, wenn KI, Automatisierung und menschliche Kreativität auf einer Plattform zusammenkommen. So können Unternehmen Ressourcen schonen, Risiken minimieren und gleichzeitig den Wert jedes Projekts maximieren.“ – Alexey Korotich, Chief Product Officer, Wrike

Wrike ist eine intelligente Arbeitsmanagement-Plattform, die die Erstellung, Vernetzung, Automatisierung und Skalierung von Arbeitsabläufen ermöglicht und so für einen optimalen Arbeitsfluss sorgt. Mit einzigartiger Intelligenz, Vielseitigkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit beseitigt Wrike die Hürden, die modernes Arbeiten hemmen, und schafft neue Wege zum Erfolg. Mehr als 20.000 Kunden erzielen mit Wrike beste Ergebnisse. Erfahren Sie mehr darüber, wie Arbeiten mit Wrike funktioniert unter www.wrike.com

