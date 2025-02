WRS-Geschäftsführer Michael Kaiser neuer Vorsitzender

BioRegio STERN Management GmbH: Aufsichtsrat

(Stuttgart/Reutlingen) – Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) Michael Kaiser wurde in Reutlingen am 21. Februar 2025 einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BioRegio STERN Management GmbH gewählt. Die Aufgabe des Stellvertreters übernimmt der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Keck, Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen.

Die BioRegio STERN Management GmbH fördert seit über 20 Jahren im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und ist in den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen zentrale Anlaufstelle für Gründer und Unternehmer. „Ich habe die BioRegio STERN Management GmbH bereits als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender begleitet und freue mich jetzt auf weitere spannende Themen in den Life-Sciences“, erklärte Michael Kaiser im Anschluss an seine Wahl am vergangenen Freitag. Thomas Keck, Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen, übernimmt nun die Aufgabe des Stellvertreters im Aufsichtsrat: „Die BioRegio STERN hat in den vergangenen 20 Jahren über 80 Gründungen begleitet – viele von ihnen sind inzwischen sehr erfolgreich mit ihren Produkten und Dienstleistungen und belegen die große Innovationskraft in der Region. Es macht große Freude, an dieser Entwicklung beteiligt zu sein.“ Sowohl Kaiser als auch Keck wurden im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates einstimmig gewählt; es gab keine Gegenkandidaten für den turnusmäßigen Wechsel des Vorsitzenden.

Die aktuelle Mitgliederliste des Aufsichtsrates der BioRegio STERN Management GmbH: https://www.bioregio-stern.de/de/ueber-uns/aufsichtsrat

Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus.

