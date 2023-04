WSO2 erhält 5-Sterne-Bewertung im CRN® Partner Program Guide 2023

Das Partnerprogramm von WSO2 erhält die höchste Bewertung für die Förderung des langfristigen Wachstums der Partner

Santa Clara, Kalifornien – 19. April 2023 – WSO 2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, wurde von CRN®, einer Marke von The Channel Company, in seinem Partnerprogramm-Guide 2023 mit einer prestigeträchtigen 5-Sterne-Bewertung ausgezeichnet.

„Wir bei WSO2 wissen: Wenn unsere Partner gewinnen, gewinnen wir auch. Deshalb haben wir ein erstklassiges Partnerprogramm aufgebaut und enge Partnerbeziehungen, etabliert, die einen klaren geschäftlichen Nutzen für Kunden definieren. Mit unserem soliden Architekturdesign und optimaler Produktleistung sprechen wir die kritischen Erfolgsfaktoren jedes Kunden an“, so Moses Mathuram, Vice President, GSI Alliances and Strategic Partnerships bei WSO2. „Da wir weiterhin in unser Programm investieren und es stärken, freuen wir uns darauf, einen noch größeren Wert für unsere Partner zu schaffen und ihnen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um das Vertrauen und die Loyalität ihrer Kunden zu gewinnen.“

Der jährliche CRN Partner Program Guide bietet Lösungsanbietern wie Managed Service Providern (MSPs), Value Added Resellern (VARs), Systemintegratoren und strategischen Dienstleistern wichtige Informationen, um sich über die Partnerprogramme der Technologiehersteller zu informieren und die Anbieter zu finden, die ihre Geschäftsanforderungen am besten unterstützen. Die 5-Sterne-Bewertung wird an Unternehmen vergeben, die sich überdurchschnittlich für die Pflege starker, profitabler und erfolgreicher Vertriebspartnerschaften einsetzen.

WSO2 erhielt die 5-Sterne-Bewertung für die starken Elemente seines Partnerprogramms, darunter finanzielle Anreize, Vertriebs- und Marketingunterstützung, Schulungen und Zertifizierungen, technischer Support und vieles mehr, wodurch das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Förderung des langfristigen Wachstums der Partner spielt.

Zuletzt hat WSO2 sein Partnerprogramm durch die Besetzung mehrerer Schlüsselpositionen mit dem Schwerpunkt Channel Enablement ausgebaut. So konnte das Unternehmen seine technischen Schulungs- und Zertifizierungsinitiativen erweitern und ein umfassendes Programm anbieten, das die Bereiche Vertrieb, Presales und Lieferung abdeckt. Bis heute hat das Programm die Partnerprovisionen erhöht und den Support für alle Reseller durch verstärkte Außendienstressourcen und Vertrieb optimiert.

„In der heutigen Welt ist der Bedarf an Innovationen größer denn je“, sagt Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. „Lösungsanbieter suchen nach Anbietern, die mit der Entwicklung ihres Geschäfts und den sich verändernden Kundenbedürfnissen Schritt halten können. Der CRN 2023 Partner Program Guide bietet tiefe Einblicke in die Stärken der einzelnen Programme und stellt die Anbieter in den Vordergrund, die ihre Partnergemeinschaft unterstützen und positive Veränderungen im gesamten IT-Channel vorantreiben.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie WSO2-Partner werden können, besuchen Sie wso2.com/partners.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

