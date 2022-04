WSO2 ernennt Christian Reuter zum General Manager Europe

– Ziele von Reuter sind weiteres Wachstum auf dem deutschen und europäischen Markt sowie der Ausbau des Partnerprogrammes.

– Reuter verfügt über weitreichende Erfahrung im Aufbau von Unternehmen im Bereich Open Source und Security.

München – 07. April 2022 – WSO2, ein führender Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM), ernennt Christian Reuter zum neuen General Manager und Vice President Europe. Reuter verfügt über breite Erfahrung in den Bereichen Enterprise-Software und Security. Bei WSO2 soll er vom Standort Deutschland heraus die Grundlagen legen für weiteres Wachstum auf dem europäischen Markt.

Regionale Partner unterstützen die Transformation der Kunden

Als Grundbaustein für das weitere Wachstum von WSO2 wird Reuter einen Schwerpunkt auf den intensiven Auf- und Ausbau von regionalen Partnerschaften zum beiderseitigen Vorteil legen. Als Experten ihrer regionalen Märkte sollen diese Partner die Kunden von WSO2 in ihrer digitalen Transformation unterstützen, mit Rücksicht auf die spezifischen Anforderungen ihrer jeweiligen Märkte.

„Unternehmen sämtlicher Branchen sind aktuell in einem Umfeld, das Transformation und Digitalisierung unumgänglich macht. Das Open-Source und SaaS-Angebot von WSO2 zur Erstellung, Verwaltung und zum Schutz von Cloud-nativen Anwendungen kann ein essenzielles Puzzleteil sein, um den Erfolg dieser Unternehmen langfristig zu garantieren“, erklärt Christian Reuter. „Unser Fokus liegt darauf, unser bestehendes Partnernetzwerk mit unseren neuen technologischen Lösungen zu unterstützen und dieses Netzwerk in Europa weiter auszubauen. Es ist mir wichtig, dass wir die Sprache unserer Kunden sprechen. Um das bestmöglich umzusetzen, sind vertrauensvolle Partnerschaften die beste Option.“

Reuter bringt langjährige Erfahrung im Bereich Security mit

Bereits bei seinen vorherigen Stationen hat Christian Reuter mit Erfolg Aufbau, Wachstum und Etablierung von Technologieunternehmen auf dem europäischen Markt verantwortet. Diese Erfahrung und Expertise wird er nun bei WSO2 einbringen. Vor seiner neuen Rolle bei WSO2 war Christian Reuter bei Bluecat, einem Anbieter von Netzwerk-Technologie, als Regional Vice President EMEA im Bereich Sales verantwortlich. Zuvor war er bei Security-Anbietern wie Yubico oder Cyren in ähnlichen Rollen erfolgreich tätig.

„Ich freue mich darauf, bei WSO2 in einem Umfeld zu arbeiten, das für Innovation und Wachstum steht und deshalb auch für die besten Talente attraktiv ist“, sagt Christian Reuter. „In meinen Augen bietet WSO2 sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Partner erhebliches Potenzial und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Dabei möchten wir immer auch die regionalen Anforderungen verstehen und berücksichtigen.“

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 18 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 500 Millionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Kontakt

WSO2

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

wso2@hbi.de

https://wso2.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.