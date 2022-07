WSO2 in zwei G2 Grid Reports Sommer 2022 als Leader eingestuft

Der WSO2 API Manager ist im G2 Grid-Report Sommer 2022 für API-Management vom Sommer 2022 als Leader eingestuft

WSO2, ein führender Anbieter im Bereich API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM), gibt bekannt, dass zwei seiner Produkte von G2, dem weltweit größten und meist vertrauten Software-Marktplatz, als Leader ausgezeichnet wurden. Der WSO2 API Manager wurde im G2 Grid Report für Sommer 2002 im Bereich API Management als Leader eingestuft und der WSO2 Identity Server wurde im G2 Grid Report Sommer 2022 für Identity and Access Management (IAM) als Leader eingestuft.

Produkte im Leader-Quadranten von G2 verfügen sowohl über hohe Zufriedenheitswerte bei G2-Benutzern als auch eine starke Marktpräsenz. 100 % der Anwender, die WSO2 API Manager oder WSO2 Identity Server getestet haben, bewerteten die Produkte mit vier oder fünf Sternen. Darüber hinaus glauben 100 % der Benutzer, dass WSO2 Identity Server sich in die richtige Richtung entwickelt, und 97 % der Benutzer, dass WSO2 API Manager sich in die richtige Richtung entwickelt.

Zusätzlich haben beide Produkte von WSO2 weitere Auszeichnungen von G2 erlangt. Im G2 Grid Report für API-Management Sommer 2022 hat WSO2 API Manager die Auszeichnung „Best Support“ erhalten. Diese wird einem Anbieter für die „höchste Supportqualität in seiner Kategorie“ verliehen. Zu den weiteren Auszeichnungen, die WSO2 API Manager in diesem Report erhalten hat, zählen „Overall Leader“, „Leader – Enterprise“, „High Performer – Mid-market“ sowie „Users Love Us“. Im G2 Grid-Report für Identity und Access Management Sommer 2022 hat WSO2 Identity Server sowohl die Auszeichnung für die einfachste Einrichtung im Implementierungsindex erhalten als auch das „Best Meets Requirements“-Abzeichen im Benutzerfreundlichkeitsindex.

„Der Erfolg von WSO2 ist eng mit dem Erfolg unserer Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Initiativen verbunden“, sagt Devaka Randeniya, Chief Revenue Officer von WSO2. „Die G2 Grid-Rankings stützen sich auf Nutzerbewertungen und sind deshalb eine wichtige Bestätigung dafür, wie unsere Software und Services die Anforderungen von Unternehmen in der Praxis erfüllen. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über das starke Abschneiden von WSO2 API Manager und WSO2 Identity Server in den neu veröffentlichten G2 Grid Reports.“

Der WSO2 API Manager für API-Management

WSO2 API Manager bietet eine API-Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus, die Unternehmen dabei hilft, die Entwicklung und Weiterverwendung von APIs in Legacy-, Cloud-Native- und Event-Driven-Architekturen zu beschleunigen. Mit dem WSO2 API Manager verfügen Unternehmen über eine vollständige Open-Source-Lösung für das Entwerfen, Entwickeln, Veröffentlichen, Verwalten, Monetarisieren und Analysieren verschiedener APIs. Darüber hinaus können Entwickler APIs erstellen, indem sie andere APIs und Services integrieren. Der WSO2 API Manager kann vor Ort, in der Cloud und in hybriden Umgebungen eingesetzt werden. Jedes Jahr werden mehr als 20 Billionen Transaktionen über den WSO2 API Manager abgewickelt.

WSO2 Identity Server für IAM und CIAM

WSO2 Identity Server ist Teil der WSO2 Customer IAM (CIAM)-Plattform, einem erstklassigen, auf Entwickler ausgerichteten Framework, das die Erstellung einzigartiger, überzeugender digitaler Kundenerlebnisse (CX) vereinfacht. Mit leistungsstarken Entwicklertools, Dokumentation und Codebeispielen übernimmt WSO2 Identitäts-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, so dass sich Entwickler auf das konzentrieren können, was ihren CX-Projekten den größten Wert verleiht: ein ansprechendes, reibungsloses digitales Kundenerlebnis, das den Unterschied ausmacht. Die Open-Source-CIAM-Plattform von WSO2 verwaltet jährlich über 1 Milliarde Identitäten in einer Reihe verschiedener Branchen.

Über G2

G2 ist der größte und meistvertraute Software-Marktplatz der Welt. Jedes Jahr nutzen mehr als 60 Millionen Menschen – darunter Mitarbeiter aller FORTUNE 500 – G2, um auf der Grundlage authentischer Bewertungen von Kollegen bessere Softwareentscheidungen zu treffen. Tausende von Software- und Dienstleistungsunternehmen aller Größenordnungen arbeiten mit G2 zusammen, um ihre Reputation zu pflegen, ihre Aufwendungen für Software zu verwalten und ihr Unternehmen voranzutreiben – darunter Salesforce, HubSpot, Zoom und Adobe. Um mehr darüber zu erfahren, wo Sie sich nach Software umsehen sollten, besuchen Sie https://www.g2.com/und folgen Sie G2 auf Twitter und LinkedIn.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

