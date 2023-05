WSO2 wird mit Customer’s Choice für Full Life Cycle API Management in 2023 Gartner® Peer Insights™ anerkannt

München – 23. Mai 2023 – WSO2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in der Gartner Peer Insights-Studie „Voice of the Customer“ 2023 als „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet wurde: Full Life Cycle Application Programming Interface (API) Management. Gartner definiert Full Life Cycle API Management als den Markt für Software, die alle Phasen des Lebenszyklus einer API unterstützt – von der Planung und dem Design über die Implementierung und das Testen, die Bereitstellung und den Betrieb bis hin zur Versionierung und Stilllegung.

Die WSO2-Produktreihe zur API-Administration ermöglicht es Unternehmen, ihr Geschäft als APIs in verschiedenen Bereitstellungsumgebungen darzustellen. Indem sie Entwicklern die Möglichkeit geben, schneller neue Werte für ihre Unternehmen zu schaffen, verbessern WSO2-Kunden ihre Agilität und Resilienz und beschleunigen so ihr Gesamtwachstum.

In den letzten 12 Monaten hat WSO2 bei den Gartner Peer Insights durchgängig Spitzenbewertungen von seinen Kunden erhalten und sich damit als eine der am besten bewerteten Full Life Cycle API Management-Lösungen etabliert. Mit einer Bewertung von 4,7 von 5 Punkten und einer Weiterempfehlungsrate von 91 % auf der Grundlage von 34 Bewertungen (Stand: Februar 2023) hat WSO2 unserer Meinung nach sein Engagement für die Bereitstellung herausragender API-Management-Lösungen und die Gewährleistung der Kundenzufriedenheit unter Beweis gestellt.

Was sagen WSO2-Kunden zu Peer Insights?

-“ Einfach zu verwenden, wenn es um die Integration von APIs geht, und außerdem benutzerfreundlich.“ -Softwareentwickler, Transportbranche (3-10 Mrd. $ Umsatz)

-“ WSO2 API Manager ist ein leichtgewichtiges, robustes und skalierbares Produkt mit einem umfangreichen Funktionsumfang.“ -Stream Head Digital, Telekommunikationsbranche ($1-3 Mrd. Umsatz)

-“ Einfach zu bedienen, entwicklerfreundlich, sicherer, leistungsstärker.“ -Lösungsarchitekt, Dienstleistungsbranche (3-10 Mrd. $ Umsatz)

-“ Zuverlässiges und effizientes Produkt.“ -Berater für IT-Dienstleistungen (50 Millionen Dollar Umsatz)

-“ Weitgehend anpassbare API-Verwaltungssuite, die produktionsreif und unternehmenstauglich ist .“ -Hauptarchitekt (50-250 Millionen Dollar Umsatz)

-“ Leistungsstarke Open-Source-API-Verwaltungslösung, die kein Vermögen kostet.“ -Leiter IT-Dienste, Telekommunikationsbranche (250-500 Mio. $ Umsatz)

„Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als „Customers‘ Choice 2023″ unser Engagement widerspiegelt, erstklassige API-Management-Produkte mit einer hervorragenden Customer Experience zu liefern“, sagt Sanjiva Weerawarana, Gründer und CEO von WSO2. „Wir werden auch weiterhin Innovationen entwickeln, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, API-gesteuerte Unternehmen in der heutigen wettbewerbsorientierten digitalen Ära zu werden, und wir sind dankbar für alle Anwender, die ihr Feedback auf den Gartner Peer Insights geteilt haben.“

Diese Anerkennung ist Teil einer ganzen Reihe von Erfolgen, die die Position von WSO2 als Branchenführer stärken. Das Unternehmen wurde kürzlich von Gartner® sowohl im Magic Quadrant™ für Full Life Cycle API Management als auch in den Critical Capabilities for Full Life Cycle API Management ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde WSO2 im G2 Grid Report Winter 2023 als Leader für seinen API-Manager und Identity Server ausgezeichnet. WSO2 erhielt außerdem eine 5-Sterne-Bewertung im CRN® Partner Program Guide 2023.

Um mehr über die innovativen Lösungen von WSO2 zu erfahren, besuchen Sie bitte wso2.com.

Gartner, Voice of the Customer for Full Life Cycle API Management, Peer Contributors, 26. April 2023

Gartner® und Peer Insights™ sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner® Peer InsightsTM besteht aus den Meinungen einzelner Endanwender, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen, noch repräsentiert er die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften. Gartner befürwortet keinen der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

