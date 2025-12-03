„Würde als Zukunft der Pflege: Hofbauer setzt am Expertenkongress klare Zeichen“

Werteorientierte Pflege im Fokus: Experte Hofbauer betont Würde, Menschlichkeit und Achtsamkeit als Schlüssel für Zukunft und Qualität der Pflege.

Beim Expertenkongress in Frankfurt im Jahr 2025 stand das Thema der werteorientierten Pflege im Mittelpunkt. Bernhard Hofbauer, MSc, ein erfahrener Pflegeexperte, betonte in seinem Vortrag die Bedeutung von Würde, Menschlichkeit und Achtsamkeit im Gesundheitswesen. Laut Hofbauer ist es entscheidend, dass das Gesundheitssystem nicht nur auf technologische Fortschritte setzt, sondern auch auf die zwischenmenschlichen Aspekte, die die Qualität der Pflege maßgeblich beeinflussen.

In seinem Vortrag argumentierte Hofbauer, dass eine würdevoll gelebte Pflege nicht nur den Patientinnen und Patienten zugutekommt, sondern auch den Pflegenden selbst. „Würde ist kein Zusatz in der Pflege – sie ist ihr Ursprung und ihre Zukunft“, sagte Hofbauer und unterstrich damit die zentrale Rolle dieser Werte in der täglichen Praxis.

Hofbauer bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Pflege, im Management und im Homecare-Bereich mit. Er ist der Ansicht, dass Würde ein entscheidender Wirkfaktor für Motivation, Zusammenarbeit und eine nachhaltige Gesundheitskultur ist. Diese Perspektive könnte für die zukünftige Entwicklung von Pflegekonzepten von Bedeutung sein, insbesondere in Zeiten des demografischen Wandels und der zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Der Kongress in Frankfurt bot eine Plattform für den Austausch von Ideen und Ansätzen, die darauf abzielen, die Pflegepraxis zu verbessern und die Bedürfnisse sowohl der Patienten als auch der Pflegekräfte zu berücksichtigen. Die Diskussion um Werteorientierung in der Pflege könnte in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen, da sowohl Fachkräfte als auch Patienten von einer stärkeren Fokussierung auf zwischenmenschliche Beziehungen profitieren.

Der Ausblick für die Pflegebranche könnte eine vermehrte Integration dieser Werte in die Ausbildung und Praxis bedeuten, um langfristig sowohl die Arbeitszufriedenheit der Pflegekräfte als auch die Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen.

Expertenkongress Frankfurt – „Würde ist kein Ideal – sie ist ein Auftrag“ (2025-10-15)

