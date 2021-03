Würth Leasing GmbH & Co. KG setzt bei Finanzierungen auf Zukunftsprojekte!

Die Zukunft beginnt heute! Für ein Projekt im Rahmen des Förderaufrufs “Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum: Wie lassen sich bürgerschaftliche oder unternehmerische Sharing-Konzepte durch Autohäuser/-werkstätten/-händler professionell unterstützten?”, haben sich die Stadt Künzelsau, die Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH, die EMM! solutions GmbH, die hfcon GmbH & Co. KG, die Schloss Stetten Holding AG sowie die Hochschule Heilbronn zusammengeschlossen.

Unter dem Projekttitel “Automatisierte Bürgershuttles zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe” soll ein Feldtest zur Demonstration eines koordinierten und automatisierten Beförderungssystems als Teil einer innovativen, integrierten Mobilitätslösung durch den Einsatz von elektrifizierten Kleinbussen erfolgen. Die hfcon GmbH & Co. KG hat im Sinne des Digital Hubs dafür gesorgt, dass der Förderantrag geschrieben wurde und somit das Projekt für die Region gewonnen werden konnte. Im ersten Schritt soll eine definierte Teilstrecke mittels intelligenter E-Shuttles nachhaltig, umweltfreundlich und bürgernah erschlossen werden.

Hierzu soll ein elektrisch betriebenes Serienfahrzeugs mit entsprechenden Elektronik- und Sensorkomponenten für den automatisierten Fahrbetrieb um- und ausgerüstet werden. Das E-Fahrzeug wird anschließend automatisiert Fahraufträge übernehmen und ausführen können. Auf dem räumlich gut abgrenzbaren Areal des Schloss Stetten bei Künzelsau soll es als nachhaltiges und modernes Mobilitätsangebot etabliert werden. Nach Inbetriebnahme soll der so neu angebotene Service von den Besuchern/innen und Bewohnern/innen vor Ort genutzt und ausgiebig getestet werden. Diese Mobilitätslösung ermöglicht es, On-Demand zwischen verschiedenen Punkten auf dem Gelände, zu verkehren. Ein geschulter Sicherheitsfahrer wird sich während der Fahrten an Bord befinden, um im Ernstfall eingreifen zu können. Das völlig neuartige Fahrsystem wird über Sicherheitslaserscanner die Personensicherheit im Nahbereich um das Fahrzeug selbst sicherstellen können. Durch LiDAR-Sensoren (Light Detection and Ranging Sensoren) wird das Fahrzeug in der Lage sein, selbstständig auf der Straße zu navigieren und sich zudem selbst zu lokalisieren. Geprüft wird im Rahmen des Projekts das Einrichten eines ergänzenden Lieferservice aus der Innenstadt, sowie die testweise Anbindung der Parkplätze auf den Wertwiesen zur Entlastung der Parksituation am Campus. Weiterhin freuen wir uns, dass im Rahmen eines studentischen Forschungsprojektes eine begleitende Forschung durch die Hochschule Heilbronn – Reinhold Würth Hochschule – Campus Künzelsau zur Nutzerakzeptanz und Mobilitätsforschung durchgeführt wird.

Doch warum wird das Projekt am Altersruhesitz für Senioren “Residenz Schloss Stetten” in der Nähe von Künzelsau umgesetzt?

Auf dem Gelände gibt es viele passende Angebote für die Bewohner/innen, jedoch müssen teils bis zu 70 Meter Höhenunterschied überwunden werden, um diese zu nutzen. Dies stellt gerade für Personen mit zunehmendem Alter ein Problem dar. Das Angebot des On-Demand-Mobilitätsservice, der die Bewohner/innen mühelos an den gewünschten Zielort bringt, ist eine sinnvolle Ergänzung des bereits breitgefächerten Angebots vor Ort!

Die Projektziele werden im Zuge der Ausschreibung des “Ideenwettbewerb kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum” wie folgt benannt:

– Aufbau eines automatisierten Shuttles

– Erprobung eines zuverlässigen und sicheren automatisierten Fahrbetriebs

– Entwicklung und Erprobung zukünftiger Geschäftsmodelle für automatisierte Mobilität

– Erschließung einer gesicherten Teststrecke für autonomes Fahren

Wie kommt die Würth Leasing ins Spiel und bringt das Projekt ins “Rollen”?

Für die Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH aus Kirchberg an der Jagst, die sich der Leidenschaft für Mobilität verschrieben hat, wurde eine Finanzierungslösung, mit Fokus auf die Kundenbedürfnisse, in Form von Leasing für einen MAN TGE inklusive Umbau erarbeitet und entwickelt. Für die Würth Leasing, als der Finanzierungspartner für den Mittelstand, war es selbstverständlich, an diesem großartigen Pilotprojekt mitzuwirken. “Wir wünschen allen Projektpartnern schon heute viel Erfolg und freuen uns, unser Leasingobjekt live vor Ort auf ,Residenz Schloss Stetten” testen zu können.”, so Martin Steeb, Projektverantwortlicher bei der Würth Leasing.

Die Fahrzeugübergabe an das Projektkonsortium fand am 30.03.2021 in der Ausstellungshalle der Firma Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH in Kirchberg statt – dies selbstverständlich unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen.

“Es freut uns sehr, dass wir den Zuschlag für unsere Finanzierungslösung bekamen und so eine Möglichkeit haben, dieses Projekt gezielt zu begleiten. Wir arbeiten schon seit mehr als 10 Jahren mit der Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH zusammen und wünschen allen Projektbeteiligten schon heute viel Erfolg! Gerne möchte ich in diesem Zuge auch meine Glückwünsche an alle Projektpartner, zur erfolgreichen Teilnahme am ,Ideenwettbewerb kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum”, zum Ausdruck bringen.”, so Simon Wieland, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Würth Leasing.

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen:

Absatzförderung: Wir fördern Ihren Absatz ohne höheres Risiko …

Fahrzeug-Leasing: Wir finanzieren Ihr neues Wunschfahrzeug (PKW, LKW) …

Maschinen-Leasing: Wir begleiten Sie bei Ihren Neuinvestitionen …

IT-Leasing: Wir halten Ihre IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand …

Möbel und Einrichtungen: Wir finanzieren Ihr neues Büro oder Ihre Ladeneinrichtung …

Objektbasiertes Leasing: Wir finanzieren Ihr Objekt – dabei steht die Objektbonität im Vordergrund …

Medizin und Pflege: Wir halten Sie und Ihre Technik up to date …

Agrar Lease: Wir finanzieren Ihre Landmaschinen (Feldhäcksler, Mähdrescher etc.) …

Mitarbeiter Incentives: Bike Leasing und Mitarbeiter-PC-Programm …

Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt rund 79.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst.

Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

