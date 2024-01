Lackversiegelung mit schmutzabweisender antistatischer Wirkung

PTFE in der Autopolitur? Ist das Marketing oder was steckt wirklich dahinter? Tatsächlich gibt es das Wundermittel PTFE schon sehr lange.

Vor 84 Jahre entdeckte Roy Plunkett 1938 im Dienst der Firma Du Pont de Nemours das Polymer Polytetrafluorethylen, kurz PTFE. Bekannt wurde es später als Teflon und die Marke Tefal® setzte es erstmals zur Beschichtung von Pfannen ein. PTFE ist heute besonders in der Industrie wichtig und alternativlos.

Die besonderen Eigenschaften von PTFE macht sich carron® jetzt auch in seinen professionellen Autopolituren und Lackversiegelungen zu Nutze. Welche sind das genau im Einzelnen? PTFE ist reaktionsträge, so dass auch aggressive Säuren, Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle usw. ihm nichts anhaben können. PTFE hat einen so geringen Reibungskoeffizienten, dass PTFE auf PTFE so sehr rutscht, wie Eis auf Eis. Es gibt keine Materialien, die an PTFE kleben bleiben, da die Oberflächenspannung extrem niedrig ist. Diese Eigenschaft ist für Autopolitur nützlich, um eine schmutzabweisende und sehr glatte Oberfläche herzustellen.

carron® PTFE Autopolitur nutzt die herausragenden Eigenschaften des Wundermittels PTFE, um Lackoberflächen mit einer hochglänzenden Antihaftbeschichtung zu versehen. Geeignet ist carron® Autopolitur PTFE für Lacke auf Kunstharz-, Acryl- und Wasserbasis (auch Neu- und Metalliclack). Auch die Glasscheiben von Autos können mit carron® PTFE-II Autopolitur effektiv versiegelt werden. Der schmutzabweisende Abperleffekt sorgt auf Lack wie auf Glas dafür, Korrosion und die Bildung von Kratzern zu vermeiden und Reinigungsintervalle zu verlängern. carron® Autopolitur PTFE Oberflächen-Versiegelung mit Antihaftbeschichtung wirkt durch die Herstellung eines schmutzabweisenden Oberflächenschutzes kratz- und shampoofest sowie antistatisch. Die Einschmutzneigung an Auto oder auch Motorrad wird spürbar reduziert. Verunreinigung nach Schlammfahrt und schlechtem Wetter lassen sich mit weniger Zeit- und Kraftaufwand und oft durch Abspühlen mit Wasser entfernen.

Besonders im Winterhalbjahr sind Autos und Motorräder aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt. Laugensalze, saure Niederschläge in Ballungsräumen und starke Temperaturwechsel sowie Feinstaub lassen den Lack schneller altern. carron® Autopolitur mit PTFE-II Antihaftversiegelung kann diesen Alterungsprozess eindämmen. Polytetrafluorethylen ist extrem unpolar und daher haftfeindlich (antiadhäsiv). So wird der Autolack mit PTFE Autopolitur besonders gut geschützt.

carron® ist die Marke für Premium Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt durch PTFE. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

