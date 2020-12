Wunderwaffe Blog-Marketing: Ein tolles Werkzeug für mehr Reichweite

Media Marketing LTD empfiehlt Ihnen Blog-Marketing für mehr Reichweite

Voraussetzung, damit Sie die gewünschte Reichweite im Internet erzielen, ist eine stabile Basis. Als geeignetes Werkzeug empfehlen Ihnen die erfahrenen Marketing-Experten des Unternehmens Media Marketing LTD zielführendes Blog-Marketing. In der heutigen Zeit ist Blog-Marketing als Instrument für erfolgreiches Online-Marketing unverzichtbar.

Blog-Marketing wird kontinuierlich beliebter

In Kombination mit Content-Marketing hat sich Blog-Marketing seit Jahren erfolgreich bewährt. Ihre Blog-Beiträge können Sie zum Beispiel über soziale Netzwerke verteilen, um viele Menschen zu erreichen. Die Experten für Online-Marketing von Media Marketing LTD verfassen für Ihr Unternehmen, Ihre Produkte/Dienstleistungen und Ihre Zielgruppe maßgeschneiderte Blog-Beiträge. Sie Werbeexperten übernehmen zudem die Verteilung in den Social Media Netzwerken, um Ihnen die gewünschte hohe Reichweite garantieren zu können.

Investition in Blog-Marketing lohnt sich langfristig

Professionelle Blogger mit Kenntnissen in Ihrer Branche zu finden, ist zeitintensiv. Sie müssen mit Bloggern verhandeln und die Einhaltung vereinbarter Veröffentlichungstermine kontrollieren. Auswertung und Erfolgskontrolle erfordern ebenfalls viel Zeit. All diese Tätigkeiten nimmt Ihnen Media Marketing LTD ab. Sie können sich Ihren Kernaufgaben als Unternehmer widmen. Sie profitieren davon, dass Ihre Inhalte über verschiedene Quellen (Meinungsbilder, Blogger, soziale Netzwerke) an Ihre Zielgruppe verteilt werden.

Durch gestaffeltes Vorgehen Reichweite erhöhen

Damit Ihre Zielgruppe Ihre erstellten Beiträge liest, müssen potenzielle Kunden Ihre Internetpräsenz finden. Dafür eignen sich soziale Netzwerke hervorragend, zum Beispiel Ihre eigene Tumblr-, Twitter- oder Facebook-Seite. Nicht zu empfehlen ist Ihnen, den Link zu Ihrem Beitrag gleichzeitig auf Instagram, Snapchat, Pinterest, Facebook, Tumblr, Twitter, Newsletter, E-Mail oder anderweitig online zu verteilen.

Marketing-Profis empfehlen Ihnen, bei der Verteilung gestaffelt vorzugehen. Jede der aufgezählten Social Media Plattformen wird zu anderen Zeiten von Usern genutzt. Um möglichst viele neue Kunden und Leser zu erreichen, ist es sinnvoll, Ihren Beitrag inklusive dem Link zu Ihrem Blog-Beitrag gleichmäßig über mehrere Tage und zu unterschiedlichen Zeiten zu verteilen.

Ältere Blog-Beiträge überarbeiten

Es kann sich zudem lohnen, Ihre älteren Blog-Posts zu überarbeiten und in den sozialen Netzwerken zu verteilen, weil viele Ihrer neuen Leser Ihre älteren Beiträge nicht kennen und um damit eine aktive Timeline zu schaffen.

Interaktion mit anderen Bloggern

Sie können Ihre Reichweite des Weiteren durch Platzieren von Links auf den Seiten anderer Blogger erhöhen. Allerdings dürfen Sie Ihren Link nicht einfach in einen Kommentar einfügen, sondern sollten selbst etwas beitragen.

Ebenso wichtig ist die Interaktion mit Ihren Lesern. Durch Interaktion steigern Sie die Bindung Ihrer Leser zu Ihren Inhalten und zu Ihnen. Ihre User haben zudem ein gutes Gefühl, wenn Sie jeden Kommentar sachlich und zeitnah beantworten.

Firmenkontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://media-marketing-ltd-london.com/wunderwaffe-blog-marketing-ein-tolles-werkzeug-fuer-mehr-reichweite

