Wurzer Umwelt – Engagement für Umwelt und Gemeinschaft

Wurzer Umwelt engagiert sich umfassend für Umweltschutz und soziale Projekte.

Mitarbeiter der Wurzer Umwelt Gruppe haben auch in diesem Jahr die Weihnachtswünsche von 57 Kindern des Kinderheims St. Vinzenz in Landshut erfüllt. Wurzer Umwelt verdoppelte die Freude. So konnte sich das Kinderheim St. Vinzenz auch über eine zusätzliche Geldspende in Höhe von 1.500 Euro freuen. Mit einem breiten Spektrum an Projekten fördert die Wurzer Umwelt Gruppe den sozialen Zusammenhalt und engagiert sich aktiv in der Region, um Menschen und Vereine zu unterstützen und gleichzeitig das Bewusstsein für ökologische und soziale Verantwortung zu stärken.

Weitere Soziale Aktivitäten der Wurzer Umwelt GmbH

Langfristiges soziales Engagement in der Region

Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren in einer Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen, die sowohl der regionalen Gemeinschaft als auch benachteiligten Gruppen zugutekommen. Dabei werden die Aktionen in verschiedenen Bereichen umgesetzt, die von Unterstützung für regionale Vereine über Hilfe für internationale Hilfsprojekte bis hin zur Bildungsförderung reichen. Zu den regelmäßigen sozialen Aktivitäten des Unternehmens gehören:

– Weihnachtsüberraschung für das Kinderheim St. Vinzenz: Das Unternehmen bringt jährlich Geschenke und Überraschungen in die Einrichtung der Caritas, um den Kindern eine Freude zu bereiten und sie in schweren Zeiten zu unterstützen.

– Benefizveranstaltungen wie das 24-Stunden-Schwimmen

– Bildungsprojekte und Umweltinitiativen: So begrüßt das Team der Wurzer Umwelt Gruppe regelmäßig Schulklassen, Jugendgruppen, Studenten und Vereine am Standort, um über Abfallwirtschaft und Recycling zu informieren und das Umweltbewusstsein bei jungen Menschen zu stärken.

Diese Projekte unterstreichen die Verwurzelung des Unternehmens in der Region. Die Wurzer Umwelt Gruppe beteiligt sich gerne an aktuellen gemeinnützigen Projekten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf kurzfristigen Hilfsmaßnahmen, sondern auf einem langfristigen, nachhaltigen Engagement.

Nachhaltigkeit als Unternehmenswert

Umweltmanagement und Kreislaufwirtschaft

Neben ihrem sozialen Engagement ist die Wurzer Umwelt Gruppe führend im Bereich Kreislaufwirtschaft und erneuerbaren Energien und bietet umfassende Dienstleistungen an, die Umwelt und Ressourcen schonen. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Abfallentsorgung, dem Recycling und der Energiegewinnung aus organischen Abfällen. Ziel des Unternehmens ist es, ein nachhaltiges Abfallmanagement zu fördern und dabei die Wertschöpfungskette des Abfalls stets vollständig zu nutzen. Die Dienstleistungen umfassen:

– Recycling und Sortieranlagen: Abfälle wie Papier, Holz, Metall und Kunststoffe werden sortiert, aufbereitet, getrennt und dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt.

– Kompostierung und Biogasproduktion: Organische Abfälle werden in wertvollen Kompost und Biogas umgewandelt welches zur Strom- und Wärmeversorgung des Standortes Eitting verwendet wird.

– Aufbereitung mineralischer Abfälle: Bauschutt oder Betonabbruch werden zu hochwertigem Recycling-Material aufbereitet.

– Landschaftspflege: Das Unternehmen bietet verschiedene Pflegedienste für Grünflächen, darunter Ufersicherung, Gehölzpflege und Winterdienste, die zur Pflege öffentlicher Bereiche beitragen.

Durch die fortlaufende Optimierung der Recyclingprozesse und den Einsatz modernster Technologien hat sich das Unternehmen als Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft etabliert. Die Werte des Unternehmens – Nachhaltigkeit, Effizienz und Ressourcenschonung – spiegeln sich in jedem Schritt des Arbeitsprozesses wider.

Eitting als Standort für Kreislaufwirtschaft und Energiegewinnung

Der Standort Eitting ist das Herzstück der Wurzer Umwelt Gruppe und ein Paradebeispiel für ein modernes Abfallunternehmen. Hier werden nicht nur Abfälle gesammelt und sortiert, sondern auch zur Energiegewinnung genutzt. In der Biogasanlage in Eitting wird Methangas aus organischen Abfällen gewonnen, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Dieser Prozess trägt dazu bei, den Standort energetisch unabhängig zu machen, was die CO-Bilanz des Unternehmens verbessert und zur Ressourcenschonung beiträgt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von Altholz. Holzabfälle, die vor Ort angeliefert werden, werden zerkleinert und beispielsweise stofflich in der Spahnplattenproduktion wieder eingesetzt. Des Weiteren werden Althölzer der thermischen Verwertung zugeführt. Durch diese Kombination aus Recycling und Energiegewinnung zeigt das Unternehmen seinen umfassenden Ansatz, Abfälle als wertvolle Ressource zu betrachten.

Ein starkes Mitarbeiterengagement

Wurzer Umwelt setzt auch auf die Unterstützung und den Einsatz ihrer Mitarbeiter. Regelmäßig werden Arbeitskreise und Schulungen organisiert, um die Sicherheit und den Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens zu stärken. Im Rahmen der jährlichen Auffrischungskurse werden die Mitarbeiter in verschiedenen Sicherheits- und Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult, sodass sie im Ernstfall handlungsfähig sind und sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld Verantwortung übernehmen können.

Das Engagement der Mitarbeiter zeigt sich auch bei sozialen Projekten wie den Benefizaktionen und der Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen. Der Teamgeist und die Bereitschaft, sich aktiv an den sozialen Aktivitäten zu beteiligen, besteht bereits seit vielen Jahren. Diese Eigenschaften unterstreichen das Gemeinschaftsgefühl und die Unternehmenskultur, die auf Zusammenhalt und gegenseitigem Respekt aufbaut. Inhaber Wolfgang Wurzer legt hierauf besonders großen Wert.

Wurzer Umwelt – Verantwortung für die Zukunft

Bereits seit Jahren ist für die Wurzer Umwelt Gruppe klar, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von den Werten Nachhaltigkeit, Engagement und Verantwortung. Dies zeigt sich nicht nur im Umgang mit Ressourcen, sondern auch in den zahlreichen sozialen Projekten und Initiativen, die das Unternehmen jährlich unterstützt.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, durch nachhaltige Geschäftsmodelle und einen aktiven Beitrag zur Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Ob durch die Unterstützung von regionalen Vereinen und Organisationen, durch Bildungsprojekte oder durch das Engagement für benachteiligte Gruppen – Wurzer Umwelt lebt seine Werte nach innen und nach außen.

Die Wurzer Unternehmensgruppe ist ein Verbund moderner und leistungsfähiger Serviceunternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

Kontakt

Wurzer Umwelt GmbH

Presseteam Wurzer Umwelt GmbH

Am Kompostwerk 1

85462 Eitting

08122 / 99 19 0



https://www.wurzer-umwelt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.