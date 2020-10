Wussler Umzüge GmbH steht für mehr als 100 Jahre Qualität und ist als TOP-UNTERNEHMEN ausgezeichnet

Die Möbelspedition Umzugslogistik Wussler GmbH ist das älteste Umzugsunternehmen in Offenburg und der Ortenau. Bereits im Jahr 1903 hat Jakob Wussler das Unternehmen gegründet. Seine damals bereits gelebten Werte, die den Erfolg des Unternehmens begründeten, waren, eine unbedingte fachliche Qualifikation bei der Ausführung eines Umzugs, Ehrlichkeit und Termintreue. Diese Werte gehören bis heute zum Leitbild des Unternehmens.

Angeboten werden Leistungen rund um einen Umzug für Privat und Firma oder Gewerbe. Wussler leistet Möbelmontagen, Lampen ab- und aufhängen, etwaige Entsorgung, De- und Remontage von Einbauküchen, Ab- und Anschließen von Waschmaschinen, Renovierung, Wohnungsreinigung bis hin zur protokollierten Wohnungs-, Hausübergabe. Das Angebot beginnt mit kleinen Umzügen einzelner Möbelstücke und reicht bis zu großen Umzügen, wie der kompletten Standortverlagerung einer Firma inklusive Fertigungsanlagen. Das dafür notwendige Equipment wie Möbel-Außenaufzüge, Treppenpanzer für Tresore sowie gepolsterte und luftgefederte Fahrzeuge ist selbstverständlich vorhanden.

Die weltweite Vernetzung im Partnernetzwerk garantiert weltweit den Qualitätsstandard. Egal wohin auf dieser Welt der Umzug geht, Wussler hat den richtigen und qualifizierten Partner, der auch in Übersee die Einrichtungsgegenstände ordentlich an Ort und Stelle bringt.

Zur Historie

Den Grundstein für das heutige Unternehmen legte 1903 der Offenburger Jakob Wussler. Der erste Firmensitz war das Wohnhaus in der Zellerstrasse in Offenburg. Im Zuge des Unternehmenswachstums wurden die Gebäude in der Zellerstrasse stetig vergrößert. Da Offenburg auch Garnisonsstadt war, gab es. mit dem Wechsel der Geschichte, immer Truppenteile in der Stadt, die einen regen Umzugsbedarf hatten. Mit dem Wegzug der französischen Besatzung nach der Maueröffnung, 1989, hat sich zunächst der Umzugsbedarf um über 50% reduziert, sodass Wussler in ein kleineres Lager und Mietgebäude in der Offenburger Oststadt zog. Ab 2014 stieg der Bedarf an Umzügen wieder und der Umzugsexperte zog selbst 2015 an den neuen Standort im Gewerbegebiet Offenburg-Elgersweier. Dort wurde das Unternehmen dem erhöhten Bedarf an Lagerfläche und Parkfläche für den Fuhrpark gerecht.

Was macht die Möbelspedition Umzugslogistik Wussler GmbH einzigartig?

Der Kundenanspruch für Umzüge verändert sich stetig. War es vor Jahren noch die gute und solide handwerkliche Ausführung, welche die Kunden erwarteten, so ist dies heute quasi eine Selbstverständlichkeit. Der Fokus liegt auf dem ganzheitlichen Servicegedanken, bei dem erwartet wird, dass alle Nebenleistungen rund um den Umzug mit angeboten und ausgeführt werden können. Bei Großprojekten ist dies die Übernahme der Projektplanung, zum Beispiel für einen Firmenumzug oder einer Standortverlagerung. Im kleinen und auch privaten Bereich, sollen alle handwerklichen Tätigkeiten wie Möbelmontagen, Küchenmontagen aber auch elektrische Anschlussarbeiten und Sanitäranschlussarbeiten mit angeboten werden.

Eine Stärke des Unternehmens ist, dass für alle Gewerke die passenden Mitarbeiter, mit der entsprechenden fachlichen Qualifikation und auch Handwerkszulassungen zur Verfügung stehen, die dem Kunden angeboten werden können. Die absolute Termintreue ist eines der herausragenden Merkmale. Es gab in den letzten 10 Jahren keinen Fall an dem, aus welchen Gründen (Personalausfall, Fahrzeugausfall etc.) auch immer, ein terminlich zugesagter Umzug ausgefallen ist. Nicht nur Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch das angenehme Arbeitsklima wird bei Umzüge Wussler großgeschrieben. Die zufriedenen Mitarbeiter strahlen dies nach außen, sodass die Kunden sich beim Umzug wohlfühlen. Der Slogan “Wir ziehen Sie stressfrei in Ihr neues Zuhause”. Dieser wird Tag für Tag und Kunde für Kunde Realität.

Warum hat die Möbelspedition Umzugslogistik Wussler GmbH die Auszeichnung “TOP-UNTERNEHMEN 2020” erhalten?

Wir, die unabhängige Unternehmensberatung Alexander Markwirth, haben das Unternehmen Möbelspedition Umzugslogistik Wussler GmbH überprüft. Besonders herausragend sind die Bereiche Unternehmensführung, Mitarbeiterführung und Mitarbeiterentwicklung sowie Kundenzufriedenheit. Die Möbelspedition Umzugslogistik Wussler GmbH gehört somit zu den TOP UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS.

Was ist “TOP UNTERNEHMEN”?

“TOP Unternehmen” ist eine Auszeichnung, die von der unabhängigen Unternehmensberatung Alexander Markwirth vergeben wird. Dazu werden unterschiedliche Bereiche wie beispielsweise Unternehmensführung, Kundenzufriedenheit, Kundenservice, Zukunftsorientierung, Mitarbeiterorientierung und deren Entwicklung sowie Digitalisierung und Innovation auf Exzellenz überprüft.

