Wyndham und Palladium unterzeichnen strategische Allianz

Wyndham Hotels & Resorts und Palladium Hotel Group bestätigen Allianz zur Erweiterung der Registry Collection Hotels

um 14 All-Inclusive-Resorts

Parsippany, New Jersey, USA (21. Juli 2022) – Wyndham Hotels & Resorts, das weltweit größte Hotel-Franchise-Unternehmen mit mehr als 8.900 Hotels in über 95 Ländern, und Palladium Hotel Group, eines der größten spanischen Hotelunternehmen, gaben heute eine kommerzielle Allianz bekannt, die Wyndhams Registry Collection um mehr als 6.500 Zimmer erweitern wird. Die 14 spektakulären All-Inclusive-Hotels der TRS Hotels und Grand Palladium Hotels & Resorts, die von Palladium Hotel Group verwaltet werden, befinden sich in Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika und Brasilien. Nun werden sie im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung in das Portfolio von Wyndham aufgenommen. Damit profitieren die Häuser von dem umfangreichen Vertrieb von Wyndham und das All-Inclusive-Resort-Portfolio von Wyndham wird auf 26 Hotels erweitert.

„Mit der Erweiterung der Registry Collection Hotels setzt Wyndham sein globales Wachstum im Luxussegment fort und ermöglicht mehr Reisenden den Zugang zu neuen, herausragenden Erlebnissen an einigen der beeindruckendsten Reiseziele“, sagte Geoffrey A. Ballotti, President und Chief Executive Officer von Wyndham Hotels & Resorts. „Diese einzigartigen All-Inclusive-Hotels sind so konzipiert, dass Gäste – egal ob sie Wyndham Rewards Punkte einlösen oder direkt buchen – einen Urlaub der Extraklasse genießen können.“

„Diese Vereinbarung mit einem Hotelunternehmen, das über eine der größten Vertriebskapazitäten in den USA verfügt, ist eine ideale Partnerschaft für uns“, sagte Jesus Sobrino, CEO der Palladium Hotel Group. „Diese Allianz ist Teil unseres Engagements auf dem amerikanischen Markt aufgrund seiner Nähe und der guten Flugverbindungen zu den karibischen Zielen, in denen wir tätig sind. Wir freuen uns auch sehr über die Synergien zwischen unserem Palladium Rewards Programm und Wyndham Rewards®, das als eines der führenden Treueprogramme in der Branche anerkannt ist. Als Hotelmanagementgesellschaft verbessern wir dank dieser Vereinbarung unser Wertangebot für Eigentümer, da wir dazu noch das große Know-how und die Erfahrung beim Betrieb von All-Inclusive-Resorts in der Karibik einbringen.“

Registry Collection Hotels ist eine Auswahl von Hotels, die für ihre unglaublichen Erlebnisse an spektakulären Reisezielen mit einer unverwechselbaren Individualität ausgewählt wurden, die durch durchdachtes Design und erstklassigen Service hervorgehoben werden – Schlüsselwerte, die die Marken der Palladium Hotel Group teilen. Im Rahmen der Vereinbarung werden sich die beiden All-inclusive-Luxusmarken der Palladium Hotel Group, Grand Palladium Hotels & Resorts und TRS Hotels, der führenden Luxusmarke Registry Collection von Wyndham anschließen. Dazu gehören:

-Palladium Colonial Resort & Spa (Mexiko)

-Grand Palladium Kantenah Resort & Spa (Mexiko)

-Grand Palladium White Sand Resort & Spa (Mexiko)

-TRS Yucatan Hotel in Riviera Maya (Mexiko)

-Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa (Mexiko)

-Grand Palladium Vallarta Resort & Spa (Mexiko)

-Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino (Dominikanische Republik)

-Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa (Dominikanische Republik)

-Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa (Dominikanische Republik)

-TRS Turquesa Hotel (Dominikanische Republik)

-TRS Cap Cana Hotel (Dominikanische Republik)

-Grand Palladium Jamaica Resort & Spa (Jamaika)

-Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa (Jamaika)

-Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa (Brasilien)

Zusätzlich zu diesen Häusern wird sich das Dominican Fiesta Hotel & Casino in Santo Domingo (Dominikanische Republik), das ebenfalls von der Palladium Hotel Group geführt wird, der Trademark Collection by Wyndham anschließen.

Alle 15 Häuser werden Teil des preisgekrönten Treueprogramms Wyndham Rewards, das seinen rund 94 Millionen registrierten Mitgliedern die Möglichkeit bietet, bei Tausenden von Hotels, Ferienclubs und Ferienunterkünften weltweit Punkte einzulösen.

Weitere Informationen unter www.wyndhamhotels.com und www.palladiumhotelgroup.com

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 41 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

